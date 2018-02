Quedó en shock cuando descubrió que hacía su mascota por las noches: mujer pilla al perro del vecino paseando sobre su poni

En 2015 se estrenó la película animada “La vida secreta de las mascotas” y aunque es ficción, para muchos fue una muestra de lo que siempre han sospechado, cuando los animales están solos hacen algunas cosas bastante fuera de lo común.

Y la dueña de un poni lo confirmó tras descubrir en que se pasaba las noches su tierno amiguito.

Callie Schenker registró en cámara y para que más de 5 millones de personas se rieran como ella, cómo el perro del vecino daba un paseo arriba de su caballito.

WATCH: A woman was shocked to discover her neighbor's Corgi was sneaking onto her property at night and… riding her pony? https://t.co/dQfpNAiRLG pic.twitter.com/Da9gnWsJvB

