Idea tecnológica para el 14 de febrero: ¿Y si haces un video?

Se viene el día del amor y muchos ya están pensando en qué hacer o regalar para esa fecha. ¿Ideas? Pueden existir miles. Si hay algo que es claro es que los millenials (generación que hoy tiene entre 18 y 35 años) son habitantes 100% digitales. Si te encuentras en este rango de edad, te tenemos una recomendación: regala un video.

Captura

Hace un par de años atrás, podía ser un proceso complejo. Largas horas de edición y un resultado no tan satisfactorio.

Le consultamos a un especialista cuál era la mejor aplicación para hacer de esta tarea algo sencillo.

El cineasta Ernesto Díaz conversó con Publimetro sobre el tema. "Yo para editar mis cosas uso 'Final Cut', pero si me preguntas que aplicación de móvil usar para hacer un video de manera fácil y rápida, la opción es 'iMovie"", explicó.

El director de cine, quien es usuario de iPhone de Apple, señala que la aplicación te permite tomar el mismo material capturado por la cámara del teléfono y editarlo ahí mismo con gran facilidad.

"El producto final puede resultar bastante bueno, porque la aplicación te permite no sólo cortar y acomodar las partes, sino que también agregar música e incluso efectos especiales", agregó.

Un video puede ser un bonito recuerdo. / Captura

La cámara principal está en el bolsillo

Desde hace ya varios años que las cámaras fotográficas se han centrado en el mercado semi profesional y profesional, porque el usuario común pasó a utilizar las cámaras de sus smartphones como cámara principal.

Pese a aquello, la industria de smartphones también ha querido ir más allá otorgándole a sus equipos cámaras más y más potentes año a año.

"Y ese no es el único punto a considerar respecto al teléfono. A mi me acomoda bastante ocupar iMovie, porque igual los modelos Plus de iPhone cuentan con amplias pantallas que permiten ocupar fácilmente iMovie", señaló el cineasta Ernesto Díaz.

El iPhone 8 Plus tiene la combinación perfecta para usar iMovie: una gran pantalla y cámaras de alta calidad. / Apple

Recordemos que a finales del año pasado Apple lanzó el iPhone 8 Plus, junto con el 8 y el X. A diferencia de esos dos modelos, iPhone 8 Plus posee una pantalla de 5,5 pulgadas. Es además una pantalla Retina HD con True Tone, una amplia gama de colores y 3D Touch. Además de tener dos cámaras traseras de 12 MP con gran angular y teleobjetivo, zoom óptico y zoom digital hasta 10x.

¿Lo tienes? Ya estás listo para hacer un regalo creativo que tu pareja pueda compartir en redes sociales y apreciar para siempre. ¿No lo tienes? Tal vez este es el momento. Un poco de creatividad y manos a la obra.