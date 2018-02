Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 12 al 18 de febrero

…Amigos esta es una semana en la que las energías están a flor de piel, es importante recordar que tenemos en este período al 14 de Febrero, Día del Amor y la Amistad, y por tanto marca notablemente, en el espacio emocional, para que la mayoría de nosotros se sienta más identificado con la temática afectiva, y sobre todo amorosa, por tanto será una semana en la que estaremos más intensos en ese aspecto, tratando de buscar integrarnos en eventos, o situaciones, asociadas a la celebración del amor, a la par es importante también entender que quienes no tienen una pareja de cierta forma podrían sentirse más vulnerables por la presión social, y sentimental, lo que no debemos permitir porque el amor primero de cada uno de nosotros es nosotros mismos, si somos capaces de amarnos, respetarnos y valorarnos, será inevitable atraer seres que nos quieran y valoren en la misma dimensión, sentir pena por uno es lo que más aleja que llegue que nos quiera, así que mi mejor regalo de San Valentín es este maravilloso decreto que abre puertas a las energías positivas, y que sugiero decir en voz alta cuando sientan tristeza por estar solos, o porque en el amor las cosas no van muy bien:

“Decreto me siento maravillosamente bien conmigo, me quiero, amo y valoro en toda mi maravillosa dimensión humana y espiritual, y tengo a mi lado solo seres que con quien me amo, contengo y valoro para ser siempre feliz, asíseráasísea”

Recuerden Amigos que uno atrae lo que decreta así que dejen los decretos, pensamientos y sentimientos negativos de lado, digan su decreto positivo en voz alta cada vez que se sientan sensibles, y verán como las energías positivas llegan a abrazarnos con todo el amor de mundo, colabora también hacer obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, y preocuparnos por ser felices, y hacer felices a los que amamos, hoy, el mañana se construye a partir del ahora, buenas vibras positivas y de mucho amor para todos los que lean esta semana este amoroso horóscopo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, maravillosa semana llena de buenas energías para poder realizar cosas interesantes, y sobre todo si son asociadas con otros aún mejor…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana poner su mejor empeño para poder realizar aquello que se les presenta como una buena oportunidad…su Vibración Numerológica predice que se abrirán puertas de instancias muy positivas, aprovéchenla…y sus Números para este período son (1, 2, 10, 11, 19) y predicen que tienen mucho a que echarle mano, apliquen revisión de lo aprendido y acumulado y verán aparecer opciones…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para darles dulzura, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Encanto, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, está todo dispuesto energéticamente para que puedan empezar aquello que desean de la mejor manera, dependerá de ustedes poner orden e ir paso a paso…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana buscar todo aquello que ayude a que ese proyecto de inicio ya…su Vibración Numerológica predice que las energías de empuje están, depende de uno emprender…y sus Números para este período son (1, 9) y predicen que uno es artífice de nuestro propio destino, por tanto si decidimos iniciar pues hagámoslo…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darnos paz, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, semana de cambios y transformaciones, si quieres que algo se concrete pues haz lo que debes, querer no es suficiente debemos hacer, y si emprendemos esta semana podemos concretar…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana nos indica que todo está dispuesto para lograr alcanzar nuestros objetivos…su Vibración Numerológica predice que nada nos detendrá si no lo permitimos…y sus Números para este período son (1, 4, 13) y predicen que la energía de los cambios nos acompañan, hagamos las cosas con lógica y amablemente para que fluya positivo…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darnos luz, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, siguen las energías complejas rodeándolos, es momento de tomar decisiones de cambio haciendo rituales que limpien nuestros caminos, lo primero decretar en positivo en voz alta…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana no dejar de decretar en positivo, y aunque no tengan ánimo levantarse y seguir…su Vibración Numerológica predice que aunque se sientan sin ganas de nada luchen contra esas energías negativas y superen la prueba…y sus Números para este período son (4, 6, 15) y predicen que deben focalizarse en ustedes para poder superar estas vibraciones poco amables, no es momento de pensar en los demás…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darles la frialdad de ver la realidad y actuar, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, no basta con tener buena suerte, es importante hacer que las cosas pasen, y para ello emprender es parte inevitable, pero hay que hacerlo con lógica y entendiendo nos pedirá un gran esfuerzo…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana dejar de lado aquello que no nos da empuje y continuar concretar…su Vibración predice que Numerológica, pero energéticamente tenemos todo para que podamos hacer realidad lo que queremos…y sus Números para este período son (2, 11, 20) y predicen que la reconstrucción se puede, pero está en la iniciativa que coloquen para que se concrete…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles serenidad y luz, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Tranquilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cualquier emprendimiento aparece bien aspectado, hay energías de triunfo esta semana y deberían aprovecharlas para alcanzar éxito en aquello que les importe lograr…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana dirigir sus energías hacia aquello que es de su interés porque va bien encaminado…su Vibración Numerológica predice que es posible alcanzar metas importantes este periodo…y sus Números para este período son (5, 7) y predicen que verán frutos cosechados que les darán el incentivo de seguir…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles fuerza, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, se abren oportunidades para continuar, opciones aparecen que sería importante evaluar sin dejar de lado nada, todo es meritorio de ser analizado como una posibilidad…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana no sentarse a esperar sin más bien emprender los cambios…su Vibración Numerológica predice que si buscan que lo bueno llegue tienen esta semana muchas opciones que así sea…y sus Números para este período son (1, 4, 10, 13) y predicen que hay más opciones concretas ahora que deberían evaluar y al menos tomar una…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para aterrizar en la realidad, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Emprendimiento, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, siguen con mucha energía para dirigir cambios, para sembrar en aquello que les interesa, dependerá de si quieren hacerlo para que se sorprendan del poder interno que poseen y pueden evidencia…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana tratar de tenerse más fe y creer que ustedes pueden…su Vibración Numerológica predice que si se empeñan pueden hacer que sus sueños se empiecen a concretar…y sus Números para este período son (3, 4, 21) y predicen que los demás les harán sentir que de ustedes depende los vean con presencia…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles fortaleza, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Determinación, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, las vibras siguen positivas y con mucha luz en sus caminos, ahora hay que hacer que las cosas vayan tomando un cauce y vayan hacia lo que les hace bien…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana aterrizar sus ilusiones para concretarlas…su Vibración Numerológica predice que toda búsqueda, si está bien encaminada, nos lleva inevitablemente hacia aquello que queremos…y sus Números para este período son (8, 9, 17) y predicen que sabrán elegir el buen camino, depende de ustedes caminar…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles calma, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, la fuerza está con ustedes, los caminos se presentan, pero depende de ustedes seguir sembrando, a veces las cosas no son como las queremos, lo importante es captar el sentido…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana dejar de lado aquello que no les permita avanzar y continuar…su Vibración Numerológica predice que todo se puede ordenar y sembrar de buena manera, no pierdan el norte y no decaigan…y sus Números para este período son (7, 8, 16) y predicen que aunque parezca que no se puede, sigan, porque si van a poder…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para darles ánimo, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Crecimiento, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, las emociones son bellas, pero no sirven para dirigir, ayudan para no ser cerrados a los derechos de los demás, y para dar una mano a quien más lo necesita…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana ser paciente y escuchar antes de decidir…su Vibración Numerológica predice que en ustedes está decidir lo mejor para otros, sean bondadosos dentro de lo que no les perjudique…y sus Números para este período son (5, 14) y predicen que los cambios se pueden dar en la medida que sean los más adecuados, no decidan sin evaluar primero…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para darles un período de meditación, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Precisión, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, aunque las energías estén negativas, nada ni nadie los puede tirar abajo si ustedes no lo permiten, vean la prueba, decreten que la luz está tras ella y emprendan el camino a superar cualquier impasse en busca del éxito…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana más que nunca usar su razón para entender que sucede a su alrededor…su Vibración Numerológica predice que si entienden que este período es momentáneo podrán superar cualquier prueba…y sus Números para este período son (2, 9, 18) y predicen que de su liderazgo dependerá superar los inconvenientes y enrumbar nuevamente por el camino positivo…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para darles estabilidad, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Empuje, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…