Fue como una cadena de favores: abuelito peluquero que derritió el corazón de las redes sociales recibió importante regalo

Lo logramos! Logramos entregarle a Don Jaimito su pendón y flyers que l gran imprenta @orcatrabajatorio donó para él. Estaba feliz porque ahora va a tener más clientes! No hubo caso en pedirle que subiera el precio! El quiere seguir así, sólo quiere más clientes ❤️ #chile #chilegram #instachile #igerschile Queremos agradecer de forma especial a Gonzalo Galvez Marchant, quien fue el artífice de encontrar a Don Jaime y publicar su aviso. Gracias Gonzalo por empezar esta cadena de amor! También agradecer mucho a Andrea de @abtratamiento que llegó de forma independiente a saludar a Don Jaime cuando fui a dejarle el regalo y con ella conversamos con él. Mucho amor. Gracias Andrea ❤️

