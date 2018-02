Compró pasajes y entradas a recital para sorprender a su novia pero días antes del viaje notó que había cometido un terrible error

Iba a ser el mejor regalo que pudo dar a su novia para Navidad, pero cuando revisaron los boletos que habían comprado para el recital de la banda Red Hot Chili Pepper notaron el lamentable error que había cometido.

La idea de la pareja era asistir al recital que los californianos darían en Belfast, Irlanda, el pasado 10 de febrero, la banda favorita de la novia de Duncan Robb y cuando vio boletos en oferta no dudó en adquirirlos.

El problema vino varios meses después cuando se dio cuenta que no había comprado un par de entradas para ver los Red Hot Chili Peppers, sino a los Red Hot Chilli Pipers, "la banda de gaitas más famosa del planeta", o al menos eso dice su sitio web.

"Cuando hice clic y obtuve los boletos en la fila Q y por poco dinero, pensé no deben quedar muchas entradas y las compré enseguida", explicó el desafortunado chico que había considerado viajar casi 500 kilómetros para el recital.

"Además, vi que la fecha era el 10 de febrero, así que coincidía con el día de San Valentín: así que mataría dos pájaros de un tiro", agregó.

Still can’t believe we’ve flown over to Belfast not for the @ChiliPeppers but to see the ‘worlds best bagpipe band’ @chillipipers … thought I’d got a rate good deal on tickets n’all. Had a nightmare pic.twitter.com/YO72amVR4I

— Duncan Robb (@Dunc_Cfc) February 10, 2018