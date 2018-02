“Esto es escalofriante”: redes sociales atemorizadas por perro-robot que aprendió a abrir puertas para escapar

El campo de la robótica ha tenido grandes avances en los últimos años y sigue avanzando a pasos agigantados.

Si bien ya hay máquinas que pueden saltar y caminar erguidos, el espécimen presentado por la firma Boston Dynamic agregó una nueva habilidad a estas máquinas-

El Perro-robot, una pieza amarilla con cuatro patas, es capaz de abrir puertas de manera autónoma con un brazo que lleva en la parte superior del cuerpo.

Para lograrlo la máquina posee sensores propioceptivos en cada extremidad, cámaras y un giroscopio en estado sólido, que lo ayudan a lograr su “escape”.

Pero más que valorar el trabajo de la empresa, las redes sociales están asustadas por esta nueva función, que se asemeja a un elemento de la serie The Black Miror.

I’m just gonna say what everyone else is thinking. We gotta do something about these robot nerds at Boston Dynamic before it’s too late pic.twitter.com/mKgGwbOXBe

— Bob Vance, Vance Refrigeration (@Leprechaunvict) February 12, 2018