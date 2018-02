“Los machos dar el asiento. Los gays siéntense!”: el mensaje en bus del Transantiago que indignó a usuarios

“Iba en el Transantiago, 429, por avenida Tobalaba cuando me di cuenta de este aviso, fui a hablar con el conductor el cual me reveló que él y sus compañeros lo escribieron porque no les gustaba que los hombres fueran sentados mientras las mujeres de pie”. Así comienza el relato denunciando un particular aviso escrito en una ventana en un bus del sistema de transporte que generó molestia en las redes sociales.

“Discutí mucho rato evidentemente no conseguí nada, llamé al número de reclamos del Transantiago y me dijeron que si no tengo como comprobar que ellos lo escribieron no harán nada…Odio Chile”, continúa la denuncia recibida por el ex candidato a diputado Luis Larraín, quien la compartió en Twitter.

La molestia del pasajero se generó por que en una de las ventanas del bus en que viajaba se leía “favor los machos dar el asiento, Los gays siéntense!!”.

Tras la publicación del caso, Transantiago y Alsacia Express, operadora del servicio 429 se hicieron presentes a través de Twitter asegurando que la denuncia fue recibida y que en ningún caso avalan este tipo de prácticas.