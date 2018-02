Seamos francos: el juego "¿Cómo te verías siendo del sexo opuesto?" de Facebook no es tan peligroso como acusan otros

Seguramente en tu timeline de Facebook has visto a más de algún amigo que ha aceptado el juego "¿Cómo te verías siendo del sexo opuesto?" de la aplicación Kueez. También, a causa de la rapidez de la información, ya habrás visto un apocalíptico reportaje que acusa del riesgo inminente que tiene aceptar esta aplicación en esta red social. Pero como en Publimetro somos de verdad, desde ya aclaramos que no es lo uno ni lo otro.

“Este juego es legítimo", ha indicado a diferentes medios -entre ellos algunos de la competencia nuestra- el jefe del laboratorio de investigación Eset, Camilo Gutiérrez. Luego agrega que "lo que busca la mayor cantidad de usuarios registrados con un tema atractivo para conseguir muchos usuarios que den click y así obtener dinero a través de publicidad”.

En ese sentido, el especialista aclara que el riesgo está en que estas bases de datos sean comercializadas y usadas para enviar publicidad tanto en las redes sociales como en otros medios de contacto, como el correo electrónico o incluso el número de teléfono que aparece allí registrado.

Cálmense todos

Y si bien es cierto que ello puede ocurrir, esto también aplica para otras aplicaciones que se han hecho popular en Facebook, entre ellos algunos destinados a marcos creativos para las fotos de perfil, juegos de inteligencia, sudoku, crucigramas, entre otros.

De hecho, incluso sitios para reserva de hoteles, compra de pasajes tanto de trenes, avión, bus o cualquier otro medio de transporte, pueden usar más datos que el mismo juego "¿Cómo te verías siendo del sexo opuesto?". El riesgo, entonces, es extensivo a todas las aplicaciones de Facebook.

En ese sentido, la recomendación es fijarse en qué tipo acceso se entrega al momento de aceptar app como la que está en cuestión: fotos, coreo, datos de contacto, entre otros. Si no se quiere ofrecer a desconocidos esta información, un camino es rechazar el juego.

¿Cómo desactivarlo?

Ahora, si eres de aquellos que ya "cayó" en el juego y, por cuestiones de seguridad ya no quieres tener ninguna relación con esa aplicación, la salida que tienes es muy fácil: debes quitar la aplicación desde tu Facebook. Los pasos a seguir son simples:

Ir a configuración de Facebook

Encontrar la aplicación Kueez

Clickear en el ícono de la X que aparece en la esquina

Captura de pantalla

Con ello, ya aplicación quedará eliminada aunque la foto que compartiste en la que te ves del sexo opuesto seguirá manteniéndose en tu línea de tiempo.

Cabe mencionar, de todas formas, que esto no necesariamente eliminará la información de la base de datos de Kueez, pero al menos ya no seguirás entregando más información que generes de ahora en adelante. Por último, en el mejor de los casos, ya no verás ninguna notificación de esta empresa.