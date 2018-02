Literalmente el amor está en el aire: romántico piloto dibujó un gigantesco corazón para celebrar San Valentín

A todos aquellos que compraron peluches gigantes o enormes ramos de rosas, el regalo del Día de los Enamorados realizado por un piloto de Virgin Atlantic dejó la vara alta en la celebración de este año.

Pero no se preocupen porque la decisión de realizar un gigantesco corazón por los cielos de Inglaterra no fue de él, sino más bien de sus jefes en la aerolínea Virgin Atlantic.

La pirueta fue realizada como una forma de la empresa de saludar a todos sus viajeros enamorados.

La imagen del recorrido, que partió y terminó en Londres, quedó registrada gracias a la página de Flightradar24, que entrega información minuto a minuto de todos los vuelos que circulan por el mundo.

❤️ ✈️ @VirginAtlantic is drawing a giant heart in the sky to celebrate #ValentinesDay2018 ✈️ ❤️

Follow live at https://t.co/g2xxOPgLRK pic.twitter.com/k8PgCkstZP

— Flightradar24 (@flightradar24) February 14, 2018