Sale a la luz un "manual de secretos del sexo” escrito y censurado en 1720 por su impactante contenido

Hasta la casa de subastas "Hansons Auctioneers", ubicada en Derbyshire, llegó un raro ejemplar. Se trata de un libro escrito hace unos 300 años, en el que se entregan curiosos consejos para la vida en pareja.

Lo más impactante de su contenido, es el gran vínculo con el sexo, la brujería y la astrología, a pesar de la época en que fue redactado.

Se titula "Obra maestra de Aristóteles completada en dos partes, el primero que contiene los secretos de la generación”. Fue creado en 1720, en Londres, cuando aún estaba permitido matar personas acusadas de ser brujas. Su lectura y difusión estuvo prohibida hasta la década de 1960.

El extraño libro mezcla elementos religiosos con conocimientos ahora considerados primitivos. Por ejemplo, afirma que las “mujeres acostadas con bestias” conllevan a “nacimientos monstruosos”. También contiene cuentos de brujería y romance vinculados al Día de San Valentín.

Además, incluye ilustraciones de “monstruos” supuestamente engendrados en una relación mujer-bestia. Por ejemplo, un hombre con cola de perro presuntamente nacido en 1512.

Por otro lado, vincula los rasgos físicos de los niños con la imaginación de los padres y afirma que durante el sexo, la mujer debe mirar fijamente al hombre para que el niño se parezca a él.

Para ayudar a la función sexual, el manual propone que los hombres coman pájaros como mirlos o gorriones, entre otros. Para tener un niño, la mujer debe acostarse sobre su derecha después de tener relaciones. Lo contrario si desea tener una niña.

El singular manual será rematado a fines de marzo y se estima que la subasta comience en unos 110 a 165 dólares

