Se obsesionó con una pareja de youtubers, atravesó medio país para matarlos, pero murió al intentar huir

Una pareja de reconocidos youtubers dio a concocer un traumático incidente ocurrido en su propia casa; mientras dormían, un "fan" irrumpió en su vivienda para intentar matarlos, al menos al hombre de la relación.

Se trata de Meg Turney y Gavin Free, una pareja de youtubers que se dedican a subir videos sobre su vida perfecta, además de videos por separado que cuentan con miles de suscriptores.

Uno de ellos era Christopher Giles, un joven de 23 años fanático de los juegos de X-Box y de ver videos en internet. Según trascendió, el sujeto se obsesionó tanto con el contraste entre ambos estilos de vida, que tomó la radical decisión de ir hasta su vivienda y matarlos.

Viajó durante once horas desde Albuquerque hasta Austin, Texas, a bordo de su vehículo Lincoln modelo 1989. En el auto llevaba una pistola calibre 45 que no dudaba en usar.

Ocurrió el pasado 26 de enero, cuando el obsesionado “fan” entró a la casa de los comunicadores luego de romper el ventanal con un tiro a las 3.40 de la madrugada. La pareja escuchó el disparo, por lo que rápidamente se escondieron en el armario de una habitación y desde ahí llamaron al 911.

Mientras esto pasaba, Giles los buscaba intensamente dentro del hogar. Al ver que no estaban, el sujeto salió de la propiedad, pero no contaba con que la Policía de Austin lo estaría esperando.

Al ordenarle que detuviera el auto, el perturbado hombre disparó contra las autoridades, quienes devolvieron las balas en un enfrentamiento que terminó con la vida del joven psicópata. A pesar de que la policía local efectuó un tiro, aún se desconoce si ese fue el que acabó con la vida de Giles, o si en realidad se suicidó.

Según las pericias, el celular del fanático estaba atiborrado de información sobre Free y Turney, e incluso demostraba sus sentimientos hacia la pareja; a la mujer parecía amarla, mientras que a él lo odiaba, según informó el Albuquerque Journal.

El canal de Youtube, llamado “The Slow Mo Guys” es de propiedad de Free junto con un amigo, en donde suben videos en cámara lenta de diferentes destrezas. Tienen 10 millones de suscriptores. Por otro lado, Turney posee unos 350 mil suscriptores en su propio canal, en donde habla de temas cotidianos.

La pareja además lucra gracias a su canal en Instagram y otras redes sociales, lo que comenzó a amargar los días de su obsesivo fan, quien tomó la drástica decisión de acabar con la vida de sus "ídolos".

En su celular, hallaron más de mil notas que sirven para entender sus sentimientos hacia las estrellas de internet. “Soltero”, “Solitario”, “Perturbado”, fueron las palabras que califican la personalidad del difunto agresor según la Policía de Albuquerque.

Hey everyone. I just wanted to say thanks for all the support and concern regarding the recent incident. It’s been a rough time for Meg and myself the last few weeks but we are doing ok. I want to give a huge thanks to @Austin_Police for the amazing response time. ❤️ you all.

— Gavin Free (@GavinFree) February 13, 2018