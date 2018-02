Arica: Lo llevaron preso por vender rosas el día de San Valentín

Un hombre fue detenido ayer en el centro de Arica por estar vendiendo rosas en la calle por el día de San Valentín.

El video fue subido a las redes sociales y se puede apreciar como dos carabineros lo tienen esposado a la espera de la llegada del carro.

Otra uniformada observa la situación y a escasos metros otra pareja de carabineros también se encuentra en el lugar.

“Vine a vender rosas y me llevan preso, que injusta la wea. En mi pobla (sic) iban a robar un auto y yo con un vecino pescamos al delincuente y ahora me están llevando preso, no creen que es injusta la wea”, se queja el vendedor ambulante.

El hombre explica, entre gritos y sollozos, que “esta haciendo la plata pal’ arriendo".

Cuando llega el vehículo en que lo transportarán, deja caer algunas lágrimas antes de que lo suban y al abrirse las puertas se ven las rosas que le decomisaron.

El sujeto logra patearlas y bota las flores ante la mirada de varios carabineros.

El video que Claudia Ahumada publicó en su Facebook fue compartido por RadioInfo Arica.

La publicación del medio regional señala: “Nos preguntamos qué daño puede causar un vendedor de rosas cuándo anda tanto ladrón en nuestra ciudad y sobre todo en el sector del centro, que clase de criterio usan algunos carabineros?”

“Por nuestra parte nos da mucha pena está situación ya que conocemos a carabineros con un excelente criterio y saben diferenciar perfectamente lo que es un ladrón y de lo que es un padre que honradamente busca la manera de mantener a su familia”, agrega.

En las redes sociales la gente ha demostrado su descontento, y muchos entienden que la labor que realiza el hombre es ilegal, pero también cuestionan lo que llaman “la falta de criterio” los uniformados.