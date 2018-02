Hombre sorprende con un creativo método para cortarle las uñas a su perro

Los amantes de los canes saben lo difícil que resulta cortarle las uñas en casa a su amigo perruno. Los cachorros, en general, son reacios a este tipo de tratamientos.

Las uñas de los perros son tan delicadas, que si cortas un poco demás, puedes provocarle una hemorragia en su garra y su mal comportamiento frente a esta necesidad refuerza el grave problema.

Kendal Peifer quiso viralizar el esfuerzo que hace su padre para lograr realizarle este tratamiento a su cachorro sin tener que sufrir para que se quede quieto, y lo demostró con una inusual fotografía.

El hombre compró una cartera especial para hacerle cinco agujeros, cuatro para las patas y uno para la cabeza. Así, cada vez que necesita cortarle las uñas a su amigo, lo introduce en el bolso y lo cuelga en un perchero.

Al parecer, el liviano perrito disfruta de este ingenioso método, pues su expresión facial lo dice todo.

La publicación ya cuenta con más de 300 mil me gusta y 85 mil retuits.

my dog hates his nails getting clipped so my dad literally bought a purse & cut holes in it pic.twitter.com/PWnsUBiiZT

— Kendal Peifer (@KendalPeifer) February 11, 2018