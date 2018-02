No entendemos por qué pero estas fotos de Kim Kardashian con brazos de Hulk están volviendo locos a todos en las redes sociales

“Creo que encontré mi nuevo hobby” escribió en su cuenta de Twitter el usuario @jaypaulgeorge junto con tres fotos de Kim Kardashian west y simplemente todos comenzaron a hablar de ellas.

El joven modificó las imágenes de la hermana mayor del clan Kardashian y les agregó unos brazos súper musculosos a tres fotos Kym.

I think I found my new hobby pic.twitter.com/PAYMRM7wXz — ✰ JAY ✰ (@jaypaulgeorge) February 13, 2018

Las tres fotos han sido retuitearas por más de 75 mil personas, mientras que 254 mil ya le han dado me gusta al cambio de imagen de la esposa de Kanye West.

Entre los más de mil comentarios, se pueden leer aquellos que le dieron un nuevo nombre a Kim, llamándola Gym Kardashian, y quienes en verdad encuentran que “esto es lo mejor que he visto en mi vida”.

Legit best thing I’ve seen this week pic.twitter.com/N3Xh6NSMCm — ❤Victoria (@_ayoQUEEN_) February 14, 2018