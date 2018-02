¿Se acerca un megaterremoto masivo?: las señales del Anillo de Fuego del Pacífico que tienen en alerta a la comunidad científica

Las últimas semanas una serie de movimientos telúricos en distintos puntos del Anillo de Fuego del Pacífico renovaron los temores de que un terremoto masivo pueda afectar a las regiones aledañas algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo.

Los movimientos que golpearon a Japón, Guam y Taiwán, además de la actividad volcánica que ha estado sintiéndose, mantienen en alerta a la comunidad científica que incluso ha proyectado la posibilidad de que se produzca un terremoto de gran envergadura.

Si bien los especialistas han manifestado que los movimientos registrados son una coincidencia, si concuerdan en que producto del denominado “efecto dominó” se produzca una catástrofe.

Incluso la oficina de emergencias naturales de Naciones Unidas, compartió a través de su cuenta de Twitter como desde fines de enero la actividad en el “Anillo de Fuego” se ha mantenido constante.

Pacific Ring of Fire active today. #switch2sendai #earthquake #volcano

– PH : Mayon Volcano erupted, 1,000s evacuees

– Japan: Volcano causes avalanche, one death

– Indonesia: 5.3 earthquake jolts Jakarta, buildings swayed

– Alaska: 7.9 Magnitude earthquake led to tsunami alert. pic.twitter.com/q1rz0Dbvxr — UNISDR (@unisdr) January 23, 2018

Toshiyasu Nagao, jefe del centro de investigación de Predicción deTerremotos de la Universidad de Tokai, dijo al medio de ese país Japan Times que “la cuenca del pacífico está en periodo de actividad. En términos de historia volcánica, la actividad actual se considera normal”.

Una opinión que coincide con lo planteado la vulcanología de la Universidad de Concord, quien a través de su cuenta de Twitter manifestó que “no se le conoce como el anillo de fuego porque está allí sin hacer nada”.

Por su parte el geólogo dela Universidad de Perth, Chris Elders, dijo en entrevista con The New Daily que si bien todos los temblores de las últimas semanas tienen un origen común, aún es imposible predecir si ello tendrá o no una consecuencia y desencadenará un mega terremoto.

Aunque sostuvo que “la región en sí es un caldo de cultivo para la actividad sísmica".

Cabe recordar que el anillo de fuego gira desde Nueva Zelanda a Chile, pasando por las costas de Asia y América.