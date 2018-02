“Te quiero y perdí un diente anoche”: la tierna carta de amor de un niño de 4 años a su compañera de clases

Una madre compartió la carta que su hijo de cuatro años le “escribió” a su compañera de clases y es realmente tierna.

Jennifer Skinner la publicó en las redes sociales y explicó que su hijo había tenido la idea de hacerla cuando la vio escribiendo un mail a un amigo.

Cuando le preguntó al pequeño Bennet a quién quería escribir, la respuesta fue inmediata: “Baily, por supuesto”, señala Buzzfeed.

El niño se sentó junto a su madre y empezó a dictarle la misiva.

“Baily, ¿Quieres venir a mi casa? Vamos a jugar juntos, creo que eres tan bonita como un caballo o una mariposa, no sé muy bien cuál de los dos. Deberías venir a mi casa y comer quesos conmigo. Te quiero y perdí un diente anoche. Me gustaría hacer un truco de magia para ti y que me veas jugar a robots de batalla. Con amor, Bennet”, dice la carta.

Jennifer contó que los niños llevan dos años juntos en la escuela y que su hijo habla constantemente de Baily y ama el cabello rubio de la pequeña. Además, dijo que Bennet estará de cumpleaños y que el tema es “caballeros y princesas” y está ansioso de ver llegar a su “amada” como una princesa.

La madre además, contó que Bennet fue diagnosticado con cáncer a los 6 meses y que pronto tendrá una de sus últimas revisiones.