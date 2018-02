Le piden permiso a profesor para que un estudiante haga una declaración de amor en San Valentín y luego se entera que era un show para perder clases

Un profesor se quejó amargamente en la redes sociales de una “jugada” que le habían hecho sus alumnos para el día de San Valentín y terminó asegurando que “el amor no existe”.

El miércoles todos estaban en modo “día de los enamorados” y por eso el docente no pudo rechazar una propuesta de sus alumnos.

Los estudiantes querían armar toda una escena para que uno de ellos le declarara su amor a una alumna y el maestro accedió.

“Unos alumnos me pidieron permiso para poner un video cursi en mi clase porque un niño se le iba a declarar a una niña. Todo muy como se espera”, dice el inició de su tuit.

Sin embargo, nunca se esperó lo que sucedió después, ya que se enteró que todo era un show para capear clases.

“Me enteré de que repitieron el mismo numerito con otros maestros, para perder clase. El amor no existe”, dijo desconsolado.

La historia sumó más de 30 mil me gusta y casi 9 mil retuits y diversas reacciones. Algunos pidieron “venganza” con una prueba sorpresa, mientras otros calificaron a sus alumnos de “genios” y de que todo fue una “jugada maestra”.

