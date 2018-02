Por lo menos hicieron el intento: quisieron pagar una sola entrada para ver Black Panther pero fallaron miserablemente

Un truco viejo y que a nadie le resulta. Sin embargo unos jóvenes lo intentaron, pero como siempre pasa terminaron fallando miserablemente.

Inspirados por Bart y Milhouse cuando querían entrar al Calabozo del Androide para ver a Tom Savini, los adolescentes trataron de entrar al cine pagando un solo boleto.

Cuando llegaron a la comprar el ticket el vendedor no hizo más que reírse y les pidió que se bajaran y el joven le pregunto “¿bajar de qué”?, señala The Independent.

La pareja no tuvo éxito y como estaba claro, tuvieron que pagar las dos entradas.

We tried getting the two for one special at black panther. The manager was not having it. pic.twitter.com/Ktqsuh7s3m

— Pillsbury (@stevelikescups) February 16, 2018