“Son puramente amor”: la acompañó durante 4 años en su lucha contra el cáncer y cuando murió pasó toda la noche velando a su dueña y amiga

E como um anjo ela passou a noite toda ao seu lado. Mamãe dizia que era a sua enfermeira. A Belinha, como foi batizada por Telma Maria, mostrou ser a companheira mais que fiel. Amor, vida, morte e ensinamentos. Alguns vão dizer que sou um idiota em postar a foto do caixão da minha mãe, mas uma imagem pode ensinar muita gente a amar os animais, e que animais não são só animais, pois eles são puramente amor. #saudade

A post shared by Dionísio Neto (@dionisiopiaui) on Feb 10, 2018 at 10:51am PST