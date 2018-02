Violenta erupción de volcán Sinabung reactiva alertas por actividad del Anillo de Fuego del Pacífico

Hasta 16 kilómetros de altura registró la columna de humo eruptiva que arrojó el volcán Sinabung, en Indonesia, un hecho que nuevamente alertó a la comunidad científica por la acción registrada en el Anillo de Fuego del Pacífico.

Las autoridades locales informaron que pese a los flujos piroclásticos del volcán no hubo víctimas fatales.

De acuerdo con la información compartida por la oficina de emergencias naturales de Naciones Unidas en Twitter, le erupción es la más fuerte en los cinco años de actividad constante del volcán ubicado en la isla de Sumatra.

Pacific Ring of Fire continues to be active. Strongest eruption in five years of activity today from #Sinabung #volcano explosion may have reached 16 kms into the sky @BNPB_Indonesia reports no casualities #SendaiFramework #switch2sendai

Vía Rafiandx (IG) pic.twitter.com/L0JwHIvnLN

— UNISDR (@unisdr) February 19, 2018