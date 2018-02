El mundo está de luto: Murió Coldilocks, la osa polar más longeva de Estados Unidos

Coldilocks cumplió sus 37 años el pasado 13 de diciembre. Era una osa en cautiverio, pero feliz. Vivió tres décadas junto a su pareja de la misma raza, pero él abandonó el mundo tres años antes que ella.

Este martes, el zoológico de Filadelfia anunció una triste y dura noticia: Coldilocks debió ser sometida a eutanasia, puesto que su salud se había deteriorado considerablemente.

Durante la última semana, informó el personal de cuidado del zoo, comenzó a mostrar un declive notorio en su salud y apetito. Si bien la esperanza de vida promedio para un oso polar en cautiverio es de 23 años, este ejemplar alcanzó a cumplir los 37.

Nació en 1980, en Nueva York, pero cuando tenía solo un año de vida fue trasladada al zoológico de Filadelfia, en donde pasó tres décadas junto a un oso llamado Klondike, sacrificado en 2015, a sus 34 años.

El pasado diciembre funcionarios del lugar organizaron una fiesta de cumpleaños para Coldilocks, quien degustó de buena manera un pastel hecho de miel, pescado y mantequilla de maní.

"Nunca es fácil tomar la decisión de eutanasiar a un animal, especialmente uno tan querido como Coldilocks, pero después de observarla la semana pasada y de examinarla el lunes por la mañana bajo anestesia, llegaron a un consenso que la eutanasia era la opción más humana “, decía el comunicado publicado esta tarde.

“Coldilocks será extrañado enormemente”, dijo el director de operaciones a los medios locales.

Hasta el momento, el récord Guinness para el oso polar más viejo del mundo se lo lleva la canadiense Debby, quien murió a los 42 años, en 2008.

Philadelphia Zoo is saddened to announce the passing of female polar bear, Coldilocks, who was euthanized due to recent…

Coldilocks, @Phillyzoo 's 37y/o female polar bear, has died. Oldest polar bear in the USA @ the time of her death. Euthanized due to severely declining health. Always loved seeing her on my many trips to the zoo, starting in grade school. Thanks for the memories! 📸@phillyzoo pic.twitter.com/ddDAMPj6Ui

— Trang Do (@TrangDoCBS3) February 20, 2018