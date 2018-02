La policía inglesa ya no puede más: piden a los "desesperados" amantes de KFC que dejen de llamarlos por la escasez de pollo

Luego de que el 70 por ciento de los restaurantes de Kentucky Fried Chicken se quedaran sin pollo durante la semana pasada, los fanáticos han recurrido a medidas desesperadas para volver a adquirir su comida preferida.

La crisis se debe al nuevo repartidor de la cadena, la empresa DHL, quienes han tenido problemas en la distribución de insumos. Se estima que KFC posee 900 restaurante en todo Reino Unido, de los cuales 700 debieron cerrar por falta de stock.

A raíz de esta situación, los comensales frustrados comenzaron a llamar a la policía para consultar por la escasez de pollo. Si bien al principio pudo parecer divertido, los uniformados de Tower Hamlets debieron recurrir a Twitter para frenar a las personas alertadas por la crisis.

“No se comunique con nosotros acerca del #KFCCrisis: no es un asunto policial si su restaurante favorito no está sirviendo el menú que usted desea”, dice el tuit que ya se acerca a los 10 mil comentarios.

Please do not contact us about the #KFCCrisis – it is not a police matter if your favourite eatery is not serving the menu that you desire. — Tower Hamlets MPS (@MPSTowerHam) February 20, 2018

"Para aquellos que contactaron a la policía acerca de que KFC estaba sin pollo … por favor, DETÉNGASE", fue el tuit publicado por la policía de Manchester, otra de las afectadas.

For those who contacted the Police about KFC being out of chicken … please STOP. Their website says the Prestwich store is now open if you want to follow the four police cars through the drive thru .. — GMP Whitefield (@GMPWhitefield) February 20, 2018

Los llamados, al parecer, serían para que la policía tome cartas en el asunto y ponga fin a la “crisis de los pollos”.

Entre las respuestas que recibieron los oficiales de Tower Hamlets, destaca la de la competencia directa de KFC en Reino Unido, la cadena Sam’s Chicken, quienes junto a un meme les tuitearon: “Siéntanse libres de enviar personas a nuestros restaurantes. Estamos completamente abastecidos y abiertos para los negocios”.

Feel free to send people our way. We are fully stocked & open for business pic.twitter.com/EA43bOR5N3 — Sam's Chicken (@Sams_Chicken) February 20, 2018

Desde la cuenta de Twitter de KFC afirmaron que la mitad de sus restaurantes están volviendo a funcionar y que pronto recuperarán la normalidad en el servicio. Lo bueno, es que lo hicieron con bastante humor: "El pollo cruzó el camino… pero no hacia nuestros restaurantes", es como comienza su comunicado.

Kentucky Fried Chicken cuenta con 28 mil restaurantes a lo largo de 120 países y según la revista Forbes, es la segunda empresa de comida rápida a nivel mundial.