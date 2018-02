“Ella puede autorizar mi inyección”: se cumplen 3 años del video que emplazaba a Bachelet e instalaba la discusión sobre la eutanasia en Chile

Una niña delgada y de cabello claro, con una voz entrecortada, hacía un dramático llamado a través de Facebook y emplazaba directamente a la Presidenta Bachelet para que la ayudara a terminar con el sufrimiento que le provocaba su enfermedad.

La niña era Valentina Maureira, quien a sus 14 años abría en 2015 un debate con su petición que rápidamente recorrió el mundo. La adolescente buscaba la autorización de la Mandataria para conseguir que se le aplicara la eutanasia.

“Soy Valentina Maureira, tengo 14 años, sufro de fibrosis quística, solicito hablar urgente con la Presidenta, porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Ya se me murió un hermano mayor Michael, de la misma enfermedad”, expresaba la joven quien falleció en mayo de ese mismo año.

Su padre, Freddy Maureira, dijo a Publimetro en esa oportunidad que apoyaba la decisión de su hija, pese al dolor que significaba para él y su familia.

“Ella no está pidiendo, ella está cansada, está también luchando por otros niños, es un llamado de atención. La Vale me dice no quiero más papi, y yo tengo que apoyarla, para mí es difícil la decisión que está tomando ella es muy difícil, pero tengo que apoyarla”, sentenciaba el hombre.

El Gobierno y la propia Presidenta Bachelet entró en la discusión. La Mandataria la visitó mientras se encontraba internada y siempre estuvo atenta de la salud de Valentina, mientras que desde el Ejecutivo respondían que “la ley vigente no permite que el Gobierno acceda a una solicitud de esa naturaleza”.

Pese a que su caso dio que hablar y varios miembros del Congreso mencionaron que era tiempo de discutir y legislar sobre la eutanasia, la agenda política no le dio cabida.

Pese a ello, su padre siguió trabajando para cumplir con una serie de deseos que le dejó su hija, entre ellos realizar la “carrera más grande el mundo” para fomentar la donación de órganos.

El Caso de Paula

Tres años más tarde se repitió la historia, con la petición a través de un video también de Paula Díaz. "Todo me quema, ni siquiera mi mamita me puede abrazar. El roce de la ropa cuando me tapan, la ropa misma, el pelo, todo me quema”.

El testimonio de la joven de 19 años oriunda de Talca también pedía a Bachelet que le permitiera la eutanasia.

A través de Twitter, el video se transformó en viral uy en él la joven decía: “Le suplico que me de la eutanasia porque ya no soporto mi cuerpo, no soporto no poder apoyarlo, mi cuerpo está desgarrado, ninguna parte puedo apoyar que no me duela o no se rompa, ¿cómo no pueden entender?”.

Los parlamentarios nuevamente tomaron el tema e incluso el senador Guido Girardi (PPD) aseguró que iba a ser repuesto en la comisión de Salud del Senado, “porque nos parece que es importante que estos temas se debatan, ya no son temas tabúes, son temas que tienen que ver con derechos humanos".

Vlado Mirosevic (Partido Liberal) también recogió el guante y aclaró en esa oportunidad que hizo algo más práctico y que, en octubre de 2014, propuso un proyecto de ley para entregar el derecho de la eutanasia incluso en menores de edad.