Tanto amor en un papel: profesora recibió el mejor regalo de sus alumnos mientras sufría por la muerte de su cachorro

Todos los días la gente en el mundo se queja de la poca empatía que existe en la sociedad y cuanto nos cuesta ponernos en el lugar de otro y compartir su dolor.

Pero un grupo de niños de 9 años de Glasgow, en Escocia, le ha demostrado a todos que aún no estamos perdidos y que aún existe gente con un enorme corazón.

Todo porque los pequeños escribieron una carta a su profesora, para confortarla por la muerte de su querido perro Charlie.

Los niños hicieron en tres páginas una bella carta -aún sigo con lágrimas en los ojos- que se volvió viral luego de ayudar a la profesora a pasar un terrible fin de semana.

La carta fue compartida en Twitter por la hija de la profesora y más de 29 mil personas no han logrado contenerse frente a tanta amabilidad de la niña.

Mum’s been so upset about the dog being put to sleep and stressing about having to go back into school today, and she got this from a wee boy in her class 😭😭😭 pic.twitter.com/2qslb572CX

— lucie (@luciedunne_) February 19, 2018