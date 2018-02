Es alérgica al agua y a sus propias lágrimas: la incurable y extraña condición de una bebé que tiene devastada a toda una familia

“Es realmente difícil, me parte el corazón, todo sobre esta enfermedad me enoja” Así describe Brittany Angerman la incurable y extraña enfermedad de su hija de 18 meses, que además no tiene tratamiento.

La pequeña Ivy sufre de urticaria aquagénica, un trastorno a su piel que le impide tener contacto con cualquier líquido, incluso con su transpiración o sus lágrimas.

Esta extraña enfermedad la padecen sólo 50 personas en el mundo y la hija de Brittany es la persona más joven en padecerla.

Según la información que reproduce el medio inglés Daily Mail, la niña fue diagnosticada en octubre del 2017 luego de un largo peregrinaje entre médicos y clínicas.

La condición de la menor se traduce en que cada vez que su piel toma contacto con el agua o algún líquido tras 15 segundos de exposición comienza a agrietarse y generar dolorosas heridas.

Los médicos recetaron a la pequeña antihistamínicos para ayudarla a controlar la severa alergia al agua, pero no surten efecto según la madre por lo que la única terapia disponible es que no tome contacto con el agua.

La enfermedad de la pequeña es tan severa que incluso la madre debe evitar que llore. “He tenido que enseñarle eso”, dijo Brittany.

Lo que más le preocupa ahora es el futuro de su hija y cuando deba enfrentar el periodo escolar, porque teme el bullying que le puedan hacer otros niños por su inusual y dramática condición.

A través de la plataforma GoFoundme la familia de Ivy inició el pasado 15 de febrero una campaña para reunir fondos para algún nuevo tratamiento que pueda ayudar a su hija.