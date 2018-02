Usuarios furiosos: controversial tuit denuncia balanzas adulteradas en popular supermercado

Un nuevo caso de "estafa" se ha viralizado en internet, esta vez por parte del supermercado Líder. En el video publicado por el usuario @willittow, se puede ver al hombre haciendo una prueba empírica de cómo funciona una balanza en la zona de verduras.

Desde hace un buen tiempo que los supermercados están implementando balanzas de autoservicio en donde el mismo usuario pesa sus productos.

En la demostración, el hombre imprime una etiqueta que debería salir vacía, puesto que no hay nada en la balanza. Sin embargo, al salir el ticket este dice "$15", prueba de que la pesa estaría adulterada para cobrar un poco más a los clientes.

A pesar del bajo monto, esto no quita la molestia de los usuarios. La publicación ya cuenta con 50 mil reproducciones y cerca de 3.900 retuits.

Entre las respuestas surgieron otros reportes de usuarios que quisieron comprobar la veracidad del hecho, demostrando que en varios puntos del país (y no solo en el mencionado supermercado) existen básculas descalibradas.

Otros, más indignados, sacaron la cuenta de cuánto ganaría la empresa por este "pequeño" error, lo que podría ascender a varios millones de pesos al día.

En respuesta, desde el Twitter de Líder pidieron que los usuarios les envíen sus datos para "buscar una solución a tu problema".

🔴ÚLTIMO MINUTO🔴 Así funcionan las nuevas balanzas automáticas del @LIDER_CI Te aumentan sin que te des cuenta el peso!!! Ayúdame con un RT para q no sigan engañando a los chilenos!!! 🤬🤬🤬 Esperando respuesta 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/IH9Na3F415

y si pesas la carne, también te vas a dar cuenta como te roban. Me la hicieron hace poco. Etiqueta dice una cosa, peso real es menor. Ahora me voy a juicio contra @LIDERcl ya que no respondieron ante @sernac y están infringiendo la ley.

