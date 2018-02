Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 26 de febrero al 4 marzo

…Amigos esta es una semana en la que las energías van en aumento, sentirán como se van fortaleciendo y recuperando, con mayores ganas y expectativas para realizar cosas, pero tenderán a ser energías que podrían sobrepasarse y a partir de aquello inevitablemente entrar en un posible desequilibrio, es decir, ante eso lo importante sería auto manejarse, estar pendientes del control personal no permitiendo el exceso de energía los lleva a instancias que se les vayan de las manos, porque a veces podemos perder situaciones muy buenas, o podemos caer en reacciones poco positivas para uno y/o quienes nos circundan, estar conscientes de este aumento energético nos colabora para saber manejarlo, sujetarlo en el momento preciso, o soltar cuando corresponda, generando una mayor productividad para cada uno de nosotros en este período, lo importante es continuar a pesar de todo, porque tras cada una de las pruebas que las energías negativas nos ponen en la vida, al final de las mismas, siempre está la luz de las energías positivas esperando superemos las dificultades y resolvamos los problemas, será a la vez una semana de cambios, termina febrero y entramos en marzo, esta instancia a la par genera un desequilibrio, que asociado al exceso de energía se marcará más aún, mayor razón para estar alertas y no dejarnos arrastrar por impulsos que nos lleven a cometer errores con negativas consecuencias, las mejores vibras para los que seguimos luchando por los inocentes indefensos que dependen de nosotros, no olviden que ellos confían en ustedes y dejarlos en manos de quienes han fallado, solo por evitarnos un problema, puede significar poner en peligro seres que no se merecen esos riesgos, además de que atraen energías muy negativas que van de frente a la “cuenta karmática” y no con número a favor, respiremos profundo, decretemos que estamos protegidos, iluminados y que la abundancia positiva está con nosotros, seamos buenos y hagamos el bien, y verán como la Justicia Divina se encarga de hacernos llegar los recursos en abundancia para seguir adelante, Dios no abandona si somos buenos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana en la que sentirán están empezando de cero en algún aspecto de sus vidas, ánimo que todo inicio siempre es bueno…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana poner su mejor esfuerzo para iniciar y seguir toda la semana…su Vibración Numerológica predice que se mueven vibras muy positivas cuando uno empieza, no duden que lo van a hacer bien…y sus Números para este período son (2, 11) y predicen que si racionalizan las cosas podrán remontar rápido este volver a empezar y retomar el ritmo…el Color que les corresponde esta semana es el (Burdeo) y les colabora estos días internamente para motivarlos, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, esta semana verán llegar los beneficios por su esfuerzo y por los cambios que debió enfrentar, aun con dificultad, pero que le traen cosechas positivas este período…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana seguir con fe que los regalos aparecen para motivarnos…su Vibración Numerológica predice que nada de lo que hacemos deja de generar retribución, por eso hay que hacer cosas buenas para que llegue lo bueno…y sus Números para este período son (8, 9, 17) y predicen que si hacen las cosas ordenadamente, y en calma, todo fluye esta semana…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para hacerles ver la luz, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Luminosidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, esta semana veremos que nuestra presencia si se siente, que no pasamos desapercibidos, y que la protección que abre puertas se manifiesta maravillosamente para nosotros…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana estar preparados que se viene mucho trabajo remunerado…su Vibración Numerológica predice que alcanzamos lo que queremos aunque con esfuerzo…y sus Números para este período son (1, 4) y predicen que será semana esforzada y muy productiva materialmente…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para animarnos, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Encanto, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, cuando se ha estado en una etapa de desequilibrio, y situaciones poco agradables, siempre llega la calma y la posibilidad de estabilizarnos de nuevo…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana tomar las riendas de la situación y enrumbar como corresponde…su Vibración Numerológica predice que es será semana en la que de alguna manera podrán sentir recuperaron algo de lo perdido, o no perdieron tanto…y sus Números para este período son (4, 8) y predicen que mucho esfuerzo sobre todo en lo material, pero valdrá la pena…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para tomar fuerza, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Convicción, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, salir de las dificultades hace quedemos un tanto resentidos y agotados, es inevitable, pero ya salimos y hay que continuar porque viene lo bueno…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana entender que es una nueva oportunidad y hay que aprovecharla…su Vibración Numerológica predice que si se sienten muy cansados es por el tipo de energía de esta semana, un buen baño ayuda a limpiar…y sus Números para este período son (2, 3, 12, 20) y predicen que deben ser prudentes esta semana y tenerse mucha paciencia, vayan con calma…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darles calma, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, hay momentos en la vida en los que nos enfrentamos a quien más nos lastimó, puedes perdonar porque todos dicen debes hacerlo, o puedes dar una oportunidad…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana entender que el perdón libera al culpable, pero la oportunidad le permite redimirse para ganarse el perdón…su Vibración Numerológica predice que quizás sea momento de ver que hacen ahora por uno, no liberen a quien les debe, fluye mejor si le retribuye lo que les quitaron…y sus Números para este período son (5) y predicen que para ver cambios hay que generarlos…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para mantenerlos en calma, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Gracia, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, las búsquedas requieren tratar de entender que buscamos, tomarse un tiempo para hacerlas, y estar preparados para lo que se venga…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana ser prácticos a la hora de seguir un camino para evitar caminar sin rumbo…su Vibración Numerológica predice que si logramos tener claro que buscamos podremos focalizar y avanzar productivamente…y sus Números para este período son (4, 13) y predicen que si son prevenidos y evalúan antes de emprender podrán no malgastar su tiempo…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para iluminarlos agradablemente, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, semana que nos servirá para poder comprender porque algunas cosas suceden, eso sí, si es algo negativo es porque estamos a prueba y hay que remontarla…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana no aislarse y enfrentar lo que venga con determinación…su Vibración Numerológica predice que si usan su lógica podrán entender que todo perjuicio trae un beneficio…y sus Números para este período son (2, 3, 21) y predicen que si analizan con detenimiento verán la solución y por tanto el camino hacia lo bueno…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles estabilidad, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Determinación, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, no basta con tener ideales, es importante visualizar lo que necesitamos para alcanzar esos sueños y poner manos a la obra recopilando los instrumentos y armando una estrategia…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana no quedarse en el deseo sino que hacer que ese deseo se cumpla…su Vibración Numerológica predice que será semana de realización así que aprovechen y hagan las cosas…y sus Números para este período son (2, 8, 11, 17) y predicen que lo más equilibrado es tener sueños pero a la vez trabajar para concretarlos…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para animarlos en todo sentido, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Brillo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, esta semana tienen con ustedes energías que los hacen aparecer muy agradables, con gran simpatía, muy propicio para proponer cosas y ser escuchado con atención…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana tonarse todo con calma y no entusiasmarse ante la buena acogida de la gente…su Vibración Numerológica predice que si aprovechan los demás los ven gratamente podrán convencer de lo que quieran…y sus Números para este período son (6, 7, 16) y predicen que estarán carismáticos, no se preocupen de lo superficial, preocúpense por lo productivo que puede ser, de los halagos no se come…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles la frialdad del pensamiento, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Modernidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, es buen momento para analizar las propuestas y/o las opciones que tienen frente a ustedes, las energías son de equilibrio y eso permite ver las cosas tal cual son y sus reales efectos…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana ser muy prudentes, moderados y calmos, no corran, vayan paso a paso y verán lo que no habían visto…su Vibración Numerológica predice que el éxito estará en ser pacientes y hacer las cosas como se debe y en los tiempos necesarios…y sus Números para este período son (5, 14) y predicen que se vienen cambios importantes en la medida que todo lo tomen con tranquilidad…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para ser pacientes incluso con ustedes mismos, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Tranquilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, seguimos esta semana con mucha energía a su alrededor, es buen momento de emprender, y si están en eso pues continuar porque las vibraciones les ayudarán a trabajar más productivamente…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana equilibrar mano de obra con estrategia, verán buenos resultados a la par…su Vibración Numerológica predice que se pueden concretar cosas y dependerá mucho de la iniciativa personal para concretar y ver como se va avanzado en lo que se quiere alcanzar…y sus Números para este período son (1, 2) y predicen que todo está en sus manos y las vibraciones positivas les ayudan a seguir y ver frutos…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles armonía, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…