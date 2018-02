“Descansa en paz linda Molly”: nuevos dueños se comieron a chanchito que adoptaron en un albergue

Molly formaba parte de un grupo de 57 chanchitos vietnamitas que fueron rescatados y enviados al refugio de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (SPCA) en Duncan, Canadá, para que vivieran una feliz y saludable nueva vida.

Sus cuidadores estaban felices porque habían logrado que una pareja la adoptara y le diera esa segunda oportunidad.

Sin embargo, la historia tuvo un giro inesperado cuando se enteraron que Molly había sido sacrificada por la pareja y la habían transformado en carne para su consumo.

“Usualmente recibimos fotos acerca de lo bien que están en su nuevo hogar, porque es realmente difícil encontrarles un nuevo espacio”, dijo la funcionaria de la SPCA, Lory Chortyk, al diario inglés Daily Mail.

La muerte de Molly ocurrió, según dijeron los propios dueños a la sociedad de cuidado animal, porque la cerdita comenzó a crecer y no pudieron entrenarla.

La pareja de Vancouver alcanzó a tener a Molly cerca de un mes en su poder antes de transformarla en comida.

Pese a que el agrupación animalista intentó llevar a la justicia a los adoptantes de Molly, no lo lograron “porque desafortunadamente una vez que alguien se convierte en dueño legal de un animal, no tenemos ningún recurso si no respeta su compromiso”.

"El personal está extremadamente molesto ya que nos preocupamos mucho por cada animal que cuidamos y nuestro objetivo es encontrar a cada animal como la mejor casa posible”, agregó Lory Chortyk de la SPCA.