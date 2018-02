“Por qué el doctor no me va a ver mami?”: niña murió seis horas después que médico no quiso atenderla por llegar atrasada a la consulta

Revuelo ha provocado la muerte de una niña de 5 años -con antecedentes por asma- luego de que el médico rechazara atenderla porque ella y su madre llegaron tarde a la consulta.

“Por qué el doctor no me va a ver mami?” fue la pregunta que realizó Ellie-May Clark en la sala de espera de la Clínica Grange en Newport, Gales el pasado 26 de febrero de 2015.

La madre ha buscado respuestas de la actitud del médico y tras tres años, finalmente consiguió que el forense a cargo de su caso determinara que el rechazo del doctor en la clínica del Reino Unido, fue la causante de su muerte.

La clínica perdió la oportunidad de “proporcionar un tratamiento potencialmente salvador” a Elli-May, dijo el forense a Sky News.

E¡l recinto ha argumentado durante el tiempo que ha durado la investigación que poseen una estricta política de los “10 minutos”, y que rechazan ver pacientes si se presentan fuera de ese tiempo.

Ellie-May Clark died six hours after a GP turned her away for being 10 minutes late. Doctor yesterday admitted she never checked records which showed the five-year-old had life threatening asthma. pic.twitter.com/QO9dJ4xEGi

— Tom Payne (@TomEPPayne) February 27, 2018