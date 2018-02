Le pidió a su novio que le comprara unas leggins negras y su “colapso” acerca de la prenda se transformó en el mejor viral

La misión era simple y es que una joven había pedido a su novio que mientras estaba en la ciudad pasara por una tienda y le comprara unas leggins negras, una prenda básica que necesitaba en su armario.

Pero lo que Tayor no esperaba era que su novio entrara casi en un “colapso” al encontrar la gran variedad que existen de estos pantalones, ni que su “ansiedad” se volviera viral.

“Cuando le pides a tu novio que te recoja un par de leggins mientras está en la ciudad”, dice el post en el que muestra los mensajes que recibió por WhatsApp de su novio mientras intentaba conseguir el encargo.

When you ask your boyf to pick you up a pair of leggings whilst he’s in town 😭😂 pic.twitter.com/zXaVC4KCuj

— tay (@MissTayl0rAnne) February 25, 2018