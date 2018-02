Ya son ocho años del 27F: tuiteros lo conmemoran con estremecedores recuerdos

El día 27 de febrero es y será una fecha difícil de olvidar para todos quienes estuvieron en Chile aquella fatídica jornada. Hace ocho años cientos de familias perdieron a sus seres queridos, sus casas y su tranquilidad luego de que un devastador terremoto terminara con lo que había sido la penúltima noche del verano.

Fue catalogado como el tercero más fuerte que se ha vivido en el país, el octavo a nivel mundial. El “8.8” devastó la zona centro-sur de Chile a las 03.34 de la madrugada de aquel sábado de 2010.

Pero el terremoto no era todo, 35 minutos después se produjo el tsunami que destruyó gran parte de la zona costera de la región del Biobío.

Si bien Chile es un país sísmico, uno nunca puede estar lo suficientemente preparado, sobretodo si la alerta de tsunami no se emitió a tiempo.

En resumen, 2 millones de damnificados, 233 comunas afectadas, 133 hospitales dañados y más de 520 víctimas fatales.

Hoy, los tuiteros recuerdan los estragos, los momentos traumáticos y a sus seres queridos honrándolos con cientos de tuits, volviendo el hashtag "hace 8" en trending topic nacional:

03:34,27 F…a 8 años del terremoto 8,8 de Cobquecura! Mi recuerdo a los q ya no están,a los q aún no encuentran calma en sus almas,a los q aún esperan soluciones y la definitiva reconstrucción! pic.twitter.com/NyXIOXUcvR

Del 27F nunca me olvidaré de cuando estaba en Canal 13, transmitía Schiapacasse y Urrejola en vivo. Tenía que entrar al aire porque Twitter no lo sabía manejar nadie y en maquillaje un Supermercado caía entre llamas en Conce. "Una imagen dantesca" dijo Aldo. No se me borra jamás. pic.twitter.com/PWo4ZmmtDN

— Nicolas Copano (@copano) February 27, 2018