“Esto puede cambiar la raza”: la frase de Checho Hirane por inmigración en Chile que desató polémica en redes sociales

En redes sociales y a través de Whatsapp, el tema de la inmigración y el ingreso de ciudadanos haitianos al país ha generado una serie de polémicas, que han derivado en una sola pregunta: ¿somos racistas los chilenos?.

La respuesta puede estar clara, si se pone atención en algunas declaraciones que circulan a través de Facebook y Twitter que se hacen eco de los rumores.

El día de ayer, las redes volvieron a llenarse de comentarios en esta materia, luego que el animador de Radio Agricultura Checho Hirane emitiera una frase que no dejó a nadie indiferente. “Yo he sido un defensor de la inmigración desde el punto de vista humanitario, pero también me preocupa el descontrol que ha habido respecto de esto. Esto no es menor, esto puede cambiar la raza“, declaró el humorista.

Publimetro Chile Checho Hirane lanza polémica frase por el "descontrol" en el ingreso de inmigrantes a Chile: "Esto puede cambiar la raza" El humorista y conductor de radio se volvió trending topic en twitter tras su declaración.

El abogado y ex diputado PPD, Jorge Schaulsohn, escuchó la frase y la reprodujo en su cuenta de Twitter, iniciando la discusión que hasta hoy miércoles continúa encendida.

Checho Hirane sobre: Su amigo, el asesino y torturador Krassnoff, condenado a 400 años: "Me pareció una cuestión muy humana ir a verlo a la cárcel" Curas pedófilos: "O'Reilly pudo haberse enamorado de las niñitas" Llegada de inmigrantes: “Esto puede cambiar la raza” 😖😖😖 pic.twitter.com/srQxSSlMG8 — Otra Democracia #ElLitioParaChile (@chileconvoca) February 27, 2018

Parece que a Checho Hirane se le olvidó que él es de descendencia árabe, su familia es inmigrante… — Francisco de Paul (@franciscopuv) February 28, 2018

Checho Hirane, un hombre de raza. Un hombre con una estirpe y garbo sin igual. Dios intelectual. Un genio que me la podría agarrar a dos manos y hacer gárgaras con cloro. — Jose Luis saavedra (@jolosaavedra) February 28, 2018

Checho Hirane dijo algo pic.twitter.com/Rrip3K3Nwb — Víctor Paredes (@victorparede) February 28, 2018

Checho Hirane … Simplemente Checho Hirane ! pic.twitter.com/zcyG0t7bg0 — Patricio Catalán (@pacg20) February 28, 2018

En Chile le damos demasiada tribuna a la estupidez. Checho Hirane, humorista fracasado devenido en opinologo, no merece ni siquiera el esfuerzo de escribir este twitt. — Rodrigo Lara F. (@RodrigoLara_F) February 28, 2018

Oiga, Checho Hirane, si el Presimiente tiene que empinarse para salir en las fotos… no es mala que la inmigración cambie la raza…😂 pic.twitter.com/KX7wQU7eRB — Piureman (@Piureman) February 28, 2018

El "Checho Hirane" No es mas Tonto que tu o yo, solo tiene ese mal de gente de extrema derecha, que se sienten tan intocables que se dan el lujo de hacer y decir la estupidez mas grande, porque saben que los aplaudirán, suma al Chino Rios o la Maldonado. — Francisco Venegas (@Lordpancho) February 28, 2018

Si la “Raza Chilena” .. incuye a especímenes como Checho Hirane, Loreto Letelier y Hasbún .. es mejor que nos exterminen.. — Danilo (@Danramirezh) February 28, 2018

Con el respeto que merecen los huevones, el Checho Hirane siempre ha sido un huevón tonto, muy limitado intelectualmente, por eso es capaz de decir las estupideces que dice. — Gerardo Sobarzo M. (@GSobarzoM) February 28, 2018