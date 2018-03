El aplaudido análisis tuitero sobre llegada de haitianos a Chile y "para desmentir algunos mitos sobre el fenómeno migratorio"

Durante los últimos días se ha debatido bastante sobre la llegada de personas extranjeras a nuestro país, centrándose el foco principalmente en los ciudadanos oriundos de Haití.

Ante esto, el egresado de Derecho Arturo Subercaseux decidió hacer un análisis sobre esta situación a través de su cuenta de Twitter, el cual cuenta con más de 800 retuiteos y 900 likes.

"(No tan) Breve hilo para desmentir algunos mitos sobre la Ley de Migraciones y el fenómeno migratorio. Trataré de no emitir juicio alguno y limitarme a hechos objetivos", indicó el hombre antes de comenzar su serie de tuiteos con respecto a este debate, en donde buscó además desmitificar teorías como "pactos ONU-Bachelet", pagos de "300 dólares" a la Presidenta o de "invasión de haitianos".

Mira los tuiteos:

3. Ingreso como turista sólo requiere exhibir pasaporte y se exime de visación consular. No existe ningún "mercado de visas de turismo", porque para Haití no se exige

6. En 2016-17 ingresaron a Chile 153 mil haitianos. Mismo período, +250 mil venezolanos. Si existiera "invasión", sería de los segundos, no los primeros. 7. Si se prueba trata de personas o explotación laboral, haitianos son VÍCTIMAS, no delincuentes.

13. Migrantes pobres en su gran mayoría ocupan puestos de trabajo que chilenos ya no estaban dispuestos a realizar, o no a valores rentables para los empleadores. Particularmente en los sectores agrícola, construcción y servicios (estudio Clapes UC)

Ante sus comentarios, diversos tuiteros aplaudieron el análisis de Subercaseux:

Muy buen análisis, aunque algunos punto me parecieron juicios y no hechos. De todas formas, me pregunto, si el tema es tan claro, que falta para que el gobierno no lo aclare? Es Twitter el medio correcto? Y no, no estoy en contra de la inmigración, es buena para nuestro pais.

— Mauricio Carrillo (@macc1101) March 2, 2018