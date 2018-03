Historiadora revela como sería el aspecto verdadero de Cristo y no se parece en nada al de la película "Jesús de Nazaret"

Todos los viernes de Semana Santa TVN transmite "Jesús de Nazaret", tal vez la película más famosa sobre Cristo, logrando que miles de personas estén el día entero en sus casas viéndola, en una escena que se repite año a año.

El filme es protagonizado por Robert Powell, un actor de 1,77 metros de estatura, pelo largo y ojos azules, lo que dan una imagen bastante estilizada de Jesús.

Sin embargo la realidad no sería tan así, de acuerdo a la profesora de estudios religiosos en el King's College de Londres Joan Taylor.

En su libro "¿Qué aspecto tenía Jesús?" afirma que este medía 1,64 centímetros, lo cual era similar a la estatura promedio que existía entre los hombres que vivieron en aquella época.

En ese sentido, tras estudiar restos de esqueletos de personas que vivieron en Judea y algunas zonas de Egipto durante esos años, aseveró que Jesús debió tener los ojos de color café, el pelo negro y la piel más morena que la blanca tradicional que se ha visto en el cine.

De igual manera, expresó que Jesús debió tener el pelo y la barba corta, ya que era lo común pues ayudaba a que las personas no se contagiaran con piojos.

Por último, manifestó que seguramente vestía un taparrabo y una túnica de lana sin teñir, teniendo sus piernas desnudas. Junto a esto, su vestimenta no debería estar muy limpia, considerando que el tejido en esa época era caro y al no tener dinero para nueva ropa, sus prendas se ensuciaban a medida que pasaba el tiempo.

"Creo que reconoceríamos a Jesús simplemente como a alguien de apariencia muy pobre", remató Taylor.

Así se vería de acuerdo a la experta:

ICYMI: What Did Jesus Really Look Like? New Study Redraws Holy Image https://t.co/pOVE9ct9jU pic.twitter.com/EpfWPi5HXx

— Live Science (@LiveScience) February 28, 2018