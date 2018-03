“Esto me superó”: el fuerte reclamo de joven en silla de ruedas contra mall por bloquear estacionamiento para discapacitados

“Creí haberlo visto todo, pero esto realmente me superó…” así comienza el reclamo de la tenista paralimpica María Díaz contra la decisión de un centro comercial capitalino, por ocupar el espacio destinado como estacionamientos de discapacitados con cajas de pago de tickets.

“@altolascondes haciendo uso de uno de los estacionamientos de discapacitados para instalar las cajas de pago de tickets.. hasta cuando!?”, cuestiona la joven en su relato, el que con el paso de las horas se transformó en viral.

Díaz, quien representó a Chile en el “Miss Wheelchair World” 2017 y obtuvo los títulos de “Miss Activity” y “Miss Lifestyle”, lamentó este tipo de situaciones y la falta de empatía que existe en materia de inclusión.

“Ponte en mi lugar, pero no te estaciones en el”!! O en este caso “no pongas tus cajas en el!” He luchado incansablemente para que esta sociedad nos respete y para que la inclusión sea verdadera.. pero esto? Me superó, me siento pasada a llevar y se que mis pares también.. es realmente una burla!! Ayúdenme a compartir para que esto no quede así!”.

Creí haberlo visto todo, pero esto realmente me superó.. @altolascondes haciendo uso de uno de los estacionamientos de… Posted by María Díaz on Thursday, March 1, 2018

El reclamo ha sido compartido por más de mil 900 personas y generó respuesta por parte del centro comercial, quien en la misma publicación manifestó que están consientes del error y que mantienen un compromiso con la inclusión de sus clientes.

“Estamos muy conscientes de nuestro error, de hecho ya estamos en proceso de corregirlo puesto que esto se trata de una descoordinación en los trabajos de mejora de los accesos a los cajeros de parking, que de ninguna forma afectará los espacios disponibles para personas con discapacidad, de hecho, Alto Las Condes supera el números de espacios para personas con discapacidad según exige la normativa de Accesibilidad Universal, con esto y otras medidas demostramos nuestro total compromiso con la inclusión de todos nuestros clientes. En concreto, hoy durante la noche se eliminará la pintura y el cartel que se aprecia en tu fotografía. Agradecemos que nos hayas informado de la situación, todas las críticas y aportes de nuestros usuarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias”, escribieron desde el mall.