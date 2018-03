“A veces odio el mundo”: invitó una hamburguesa a un anciano sin hogar y fueron desalojados del restaurante por las quejas de los clientes

Yossi Gallo caminaba el día miércoles por la ciudad estadounidense de Myrtle Beach, cuando divisó a un anciano sin hogar en la vereda del frente. El “buen samaritano” como fue apodado en las redes sociales, cruzó la calle e invitó al hombre a comer una hamburguesa en el local de McDonald’s que estaba unos pasos más adelante.

Ambos entraron y se sentaron a comer en lugares separados, pero mientras estaban disfrutando de sus hamburguesas, repentinamente entró una policía para pedirle al hombre sin hogar que saliera del recinto, debido a las quejas de los clientes.

Gallo decidió filmar lo que sucedía y compartirlo en Facebook, donde se transformó en viral.

En el video se ve como el joven reclama por la intención del gerente del local de desalojar al hombre del recinto sin permitirle consumir sus alimentos.

“Comencé a llorar, estaba muy molesto”, dijo James Owens a la cadena local Wach, quien se contactó con él para tener su versión de lo ocurrido.

“Estuvo mal, ellos me discriminaron porque no tengo hogar. Pero yo no pedí nada a nadie”, agregó.

El video, que tiene más de 54 millones de reproducciones, muestra como Gallo defiende al anciano, reconoce que le compró la comida y asegura que fue él quien lo invitó a comer, que él no le pidió nada.

Finalmente tras un intercambio verbal con el gerente del local, los hombres se retiran y antes que el hombre mayor se pierda, Gallo le pide que no se vaya y que lo invita a comer en otro restaurante.

Las redes sociales no se guardaron sus comentarios contra la acción de los funcionarios de la cadena de comida rápida, ni contra la policía quien insistió en que debían salir del recinto impidiéndoles terminar su comida.