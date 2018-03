“Boludos Lelio es chileno no argentino”: polémica en redes por nacionalidad de director tras triunfo de “Una mujer fantástica” en los Oscar

El cine chileno alcanzó un nuevo logro la noche del domingo sobre el escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles, “Una mujer fantástica”, el filme dirigido por Sebatián Lelio, fue galardonado como Mejor película extranjera, tras derrotar a cuatro fuertes contendientes de distintas partes del globo, siendo premiada bajo los aplausos de la academia de cine estadounidense.

En la competencia, se impuso sobre la cinta rusa “Loveless”, la libanesa “El insulto”, la húngara “En cuerpo y alma” y la sueca “El cuadrado”.

En las redes sociales los mensajes de felicitaciones al equipo por el triunfo no se hicieron esperar, aunque algo llamó la atención, porque medios trasandinos hablaban de un Oscar para Argentina. Todo porque el director de la película, Sebastián Lelio, nació en Mendoza.

"No me gueveen con que Lelio es argentino, porque solo “geográficamente” nació allá, se recorrió Chile entero durante su vida estudiantil, hasta acá en Chillán vivió 3 años, como a los 15 años", escibió uno de los tuiteros que defendió el triunfo como chileno.

Oye, no empiecen con eso de que Lelio es argentino, mira que el país no está preparado para que el Oscar lo haya ganado una película chilena con una actriz transgénero y un director inmigrante.

Mire, la pelicula me parece malisima, no me interesa en lo mas minimo. Pero dado que uds se están atribullendo ésto…

Sebastian Lelio es chileno, tiene dni chileno, su nacionalidad es chilena, no es argentino* 👍

— . (@Anonn______) March 5, 2018