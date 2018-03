Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 5 al 11 de marzo

…Amigos esta es una semana en la que después de muchos eventos fuertes y/o de grandes energías, lentamente esa efusividad energética debiera ir apaciguándose, hasta entrar en calma, generando un equilibrio agradable, es buen momento entonces para proyectar, ordenar, planificar que se puede venir, evaluar los instrumentos requeridos para mejor alcanzar sus metas, en fin, es un período más estable que debemos aprovechar en beneficio de alcanzar futuros logros, así como para descansar un poco después de una semana más movida, y a pesar de que hay cambios en el contexto, como el regreso a clases y/o laboral para muchos, pues tendremos la colaboración energética para que no sea una semana tan agotadora, que todos tengamos una hermosa semana llena de buenas vibras, vivamos el presente para alcanzar esos momentos de felicidad que nos incentiva a seguir adelante, y quiero aprovechar de agradecer a tanta gente maravillosa que me acompañó desde su energía ante el evento tan complejo que viví este lunes pasado con el incendio forestal que envolvió totalmente mi parcela, fue un momento horrible en el que solo me entregué a Dios, le pedí a la Justicia Divina protegiera a mis criaturas, y debo decir que a pesar de estar inmersos en un incendio de dimensiones mayores fue increíble la ayuda de Carabineros y Bomberos de Curacaví, así como los profesionales de la Conaf, los Helicópteros, y algunos vecinos de buena voluntad, todos unidos conmigo, y quienes considero mi familia, Raúl, Don Héctor y Don Balta, todos juntos para apaciguar y apagar algo que pensamos se nos iba de las manos, un evento que no debió ocurrir sino fuera por vecinos inconscientes que provocaron dicho incendio quemando basura, ya los descubriremos y serán duramente sancionados porque estas cosas no deben seguir sucediendo, nos pudo haber costado la vida a muchos, pero rescatando lo bueno debo agradecer a todos los antes mencionados y decir que cuando decreté en voz alta que mis criaturas serían protegidas, y que donde estuvieran el fuego no llegaría, pues eso sucedió, de manera inexplicable a más de 200 criaturas el fuego no las tocó, se quemó todo a su alrededor menos donde ellos estaban, los milagros existen y eso es lo que agradezco en plenitud, y puedo ratificar una vez más que la Justicia Divina, Dios y las energías positivas están conmigo y mi familia especial, que nada ni nadie podrá jamás quebrarnos por que el amor incondicional nos une, y porque cuando hacemos obras de amor siempre la luz está al final de todas las pruebas por muy duras que sean, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana afortunada, con buenas vibras para emprender nuevos desafíos…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana poner el mejor empeño porque todo lo que hagan será muy auspicioso…su Vibración Numerológica predice que sentirán son bien acogidos y las energías fluyen en positivo…y sus Números para este período son (2, 8, 11, 17) y predicen que habrá una mezcla de emociones y de argumentos lógicos que les circundará interesantemente…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para proveerles equilibrio, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, toda búsqueda siempre debe ser hecha con esperanza, pero sin dejar de lado la objetividad para no equivocarse…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana entender que van a sentir una gran necesidad de buscar aquello que anhelan…su Vibración Numerológica predice que incluso puede que no sepan que buscar, pero la necesidad de encontrar algo que no pueden definir van a sentirla…y sus Números para este período son (9) y predicen que la fuerza para superar las pruebas la van a tener…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darles ánimo, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, esta será una semana en la que su intuición estará muy prolífica y les permita ver más allá de lo evidente…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana aprovechar de planificar porque lo que ordenen fluirá maravillosamente bien…su Vibración Numerológica predice que estarán muy iluminados para lograr conectarse con quienes les abrirán puertas a instancias de éxito…y sus Números para este período son (1, 2) y predicen que todo vibrará desde el inicio para mejor, tienen buen pie…el Color que les corresponde esta semana es el (Fucsia) y les colabora estos días internamente para motivarlos, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Simpatía, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, del equilibrio pasan a una semana en la que habrá situaciones que rompan la rutina y quizás los descuadren un poco…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana dejar que la vida se plantee y luego evaluar por donde seguir…su Vibración Numerológica predice que puede que deban generar un cambio en alguna idea que tienen…y sus Números para este período son (4, 7, 16) y predicen que pruebas van a aparecer, visualicen la luz al final de la misma…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para transmutar en positivo, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Orden, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, lo que tanto esfuerzo costó para alcanzar podría estar mucho más cerca de lo que creen y ver que se concreta este periodo…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana tener mucha observación para que no dejen de ver lo bueno…su Vibración Numerológica predice que quizás el éxito llegue no de la forma en la que lo esperaban…y sus Números para este período son (2, 7, 20) y predicen que a veces los regalos para otros podemos verlos como regalos para nosotros…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles calidez, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Florecimiento, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, semana para reacomodar todo aquello que no se hiso como debió, buen momento de recomponer…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana hacer lo que deben hoy y no esperar a mañana que quizás se les fue la oportunidad…su Vibración Numerológica predice que si lo hacemos todo puede mejorar…y sus Números para este período son (2, 5, 20) y predicen que analicen y decidan lo que es bueno y correcto…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para iluminar su espíritu, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Luz, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, energía muy potentes para esta semana les ayudan a ver en equipo como se alcanzan cosas positivas…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana rescatar lo positivo y continuar…su Vibración Numerológica predice que más de algo muy bueno pueden lograr si aprovechan el momento preciso…y sus Números para este período son (1, 4, 10, 13, 19) y predicen que habrá varias instancias para poder utilizar favorablemente…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para tomar buenas decisiones, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Transversalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, hacerse sentir es algo que debe manejarse para utilizarlo en el momento preciso y así alcanzar lo que se quiere…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana no aislarse y mostrarse al mundo…su Vibración Numerológica predice que serán vistos y respetados…y sus Números para este período son (3, 5, 21) y predicen que aunque les cueste tomar decisiones hay momentos en los que hay que hacerlo…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para iluminarlos, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Sabiduría, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, a veces cuando las cosas nos cuestan tanto puede que tendamos a aislarnos, si se sienten bien háganlo, pero un poquito…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana no dejar que las energías externas de otros los aíslen…su Vibración Numerológica predice que quizás sientan necesitan sintetizar y evaluar aquello…y sus Números para este período son (3, 8, 17, 21) y predicen que habrá buenas vibras, rescaten solo lo positivo, pero lo negativo evalúenlo…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles fuerza, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Carisma, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, cuando ya se han visto las opciones, queda elegir y lego emprender, detenerse mucho en lo primero atrasa…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana descartar lo que saben no es lo elegido e iniciar con lo que escogieron…su Vibración Numerológica predice que este período dependerá mucho de su iniciativa personal para avanzar…y sus Números para este período son (1, 7, 16) y predicen que las energías nos guían, solo debemos decidir si por el bien o por el mal…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para calmarlos, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Complemento, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, siguen las energías de equilibrio rodeándolos, es bueno estar con ellas porque nos permiten mejores proyecciones…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana ordenar y planificar porque vibran muy positivamente para aquello…su Vibración Numerológica predice que habrá mucha armonía en el aire, tómenla y úsenla…y sus Números para este período son (5, 8, 14) y predicen que sentirán las ganas de hacer cambios, proyecten el cómo hacerlos…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para ayudarles a meditar, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Interés, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, semana en la que las experiencias pasadas jugarán muy a su favor, evalúen, comparen, y apliquen para avanzar y no errar…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana entrar en parangonar los sucesos pasados con los de hoy para ver los mejores pasos a seguir…su Vibración Numerológica predice que tendrán la oportunidad de corregir hechos pasados en el presente…y sus Números para este período son (1, 2, 10) y predicen que el empuje energético lo van a sentir, aprovéchenlo…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para revitalizarlos, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Modernidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…