“Dijo la picá”: periodista libanesa cuestionó el triunfo de “Una mujer fantástica” en los Oscars y recibió una colección de “chilenismos”

A las 22:24 horas del domingo 4 de marzo, en la cuenta de Twitter de The Academy, organismo que entrega los preciados premisos Oscar, publicaron el triunfo de la película chilena “Una mujer fantástica”.

Los elogios a la cinta dirigida por Sebastián Lelio llenaron las redes sociales e inflaron el pecho de orgullo a millones de chilenos.

Los mismos que no dudaron en responder a la periodista libanesa Rayane Moussallem, cuando se atrevió a escribir en el post del triunfo que la polícula “The Insult” debía haber sido la ganadora de la estatuilla dorada.

“The Insult debía haber ganado”, escribió la periodista desatando una serie de comentarios cargados de chilenismos, en los que los tuiteros se acordaron de la madre de la profesional.

Cabe mencionar que la película mencionada por la periodista es la primera producción del Líbano nominada a mejor película extranjera.

El guionista y director Ziad Doueiri utiliza un tribunal de Beirut para indagar por viejas heridas que no han sanado, en un largo proceso en el que el conflicto enfrenta a palestinos y cristianos libaneses.

The Insult should have won it

— Rayane Moussallem (@RioMoussallem) March 5, 2018