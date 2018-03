“No olviden cuidar de su fauna nativa”: encontraron familia de ratoncitos en la estación Las Mercedes del Metro

Para algunos adorable, para otros un verdor asco.

En la estación Las Mercedes del Metro de Santiago apareció un grupo de ratoncitos que a más de alguien le hará tener un mal día.

En su cuenta de Twitter, Héctor (@HecThorMentor) le recordó al metro que no olvidara “cuidar de su fauna nativa”, en un video en el que se puede ver como una lauchita corre para todo lados y luego en un acercamiento se logra apreciar el agujero de su casita al más puro estilo de la vivienda de Jerry.

Que @metrodesantiago no olvide cuidar de su fauna nativa #SuperLunes @T13 Estación Las Mercedes. pic.twitter.com/6xpUIus2zW

El tuitero aclaró que no era solo uno, sino “una familia completa, muy lindos”.

La cuenta de tren metropolitano le respondió asegurando que hacen “control de plagas constantemente. Pediremos revisar y reforzar en la estación”.

Varios tuiteros comentaron el posteo asegurado que eso pasa en varias partes del mundo y que, por ejemplo, en New York, son gigantes.

De tiempos remotos que hay 🐁 en el metro … no será un poco obvio si están bajo tierra. La orificio por el que sale es como la puerta de Jerry!!!! 😅

Lo mejor de cuando pasa eso es ver a medio mundo gritando 😂😂😂 Me pasó en estación Manquehue y me dio ataque de risa, si era una lauchita no más, le dieron color.

— Ro ϟ (@ButterflyRocio) March 5, 2018