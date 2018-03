Piñera felicita a "Una mujer fantástica" tras Oscar y tuiteros le recuerdan polémica frase sobre niños transgéneros

El presidente electo Sebastián Piñera felicitó vía Twitter el domingo en la noche al equipo detrás de "Una mujer fantástica", la película chilena que ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera, logrando de esta manera la segunda estatuilla dorada para el país tras el de "Historia de un Oso" el 2016.

"Esta noche el cine chileno tocó las estrellas. Grande Chile y un gran abrazo, con orgullo y emoción, a todo el equipo de # UnaMujerFantástica, la mejor película extranjera en los Oscar", escribió el futuro gobernante.

Sin embargo, diversos tuiteros criticaron las palabras de Piñera, ya que le recordaron una polémica frase que lanzó durante el debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el pasado 7 de diciembre.

Tras ser consultado sobre el trato que se debería dar en los colegios a niños trans, afirmó que "este es un tema muy delicado porque muchos casos de estos transgéneros o disforia de género se corrigen con la edad y, por tanto, tenemos que actuar, tenemos que respetarlos, tenemos que cuidarlos, pero no podemos pretender que el género es algo absolutamente cambiable todos los días a la sola voluntad de las personas".

"En los países desarrollados se estudia ese fenómeno de disforia, se acredita, porque tenemos que hacernos cargo de esos casos, pero en forma responsable, en forma seria. No transformando que el género es prácticamente como la camisa que uno se la puede cambiar todos los días", agregó.

Mira algunos de los comentarios en Twitter:

no queremos tweets de hipócritas, gracias.

Pero q no se suba al carro si ni respeta la diversidad de género… palabras de hipócrita

El mismo que dijo que los niños transgéneros se corregían con la edad? No queremos oportunismos, si realmente está con esta causa impulse #LeydeIdentidadDeGeneroHoy , porque solo quedará como un aparecido más en el carro

no podí ser tan oportunista!!!!, si tú partido en conjunto con tu futuro gobierno planean no darle un espacio a las personas Transexuales……… Los tiempos no eran mejores para todos?

— Ana Grandón León (@Raiza_nita) March 5, 2018