“Maravillosa inocencia": La tierna historia de un niño que cuenta que su gato “se cree leña” y que “gracias al cielo” su papá no lo ha metido a la estufa

Una notable y tierna historia se ha ganado el corazón de todos en las redes sociales luego de que un niño contara que su gato “se cree leña”.

El relato se ha compartido tanto en Facebook como en Twitter y ha generado cientos de me gusta y comentarios.

En la historia, que se titula “El gato que se creía leña”, el niño cuenta las aventuras de su mascota.

“Yo tengo un gato que se acuesta en el cajón de la leña. Desde aller (sic) que lo vi no me importa que se acueste ahí, a menos que mi papá se confunda y lo meta a la estufa, gracias al cielo no a (sic) pasado”, indica.

“El gato que se creía leña”. 🐱Nos encanta encontrar historias cómo estas 😍 pic.twitter.com/64bpo83r03 — Dibam_cl (@patrimonio_cl) March 6, 2018

Muchos destacaron la “maravillosa inocencia de los niños”, mientras algunos ya lo postulan a Santiago en 100 palabras.

Incluso, varios han bromeado que el pequeño, a pesar de un par de faltas de ortografía, escribe mejor que muchos adultos.