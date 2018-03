Gigantesco y "potencialmente peligroso": asteroide pasará hoy cerca de la Tierra y tiene confundidos a los expertos

En noviembre pasado fue detectado por primera vez y esta jornada, pasará cerca de la Tierra. De acuerdo a las estimaciones de la Nasa, el asteroide 2017 VR12 pasará a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta, y fue tildado como "potencialmente peligroso".

Pese a esto último, desde la agencia espacial norteamericano descartaron de lleno que el cuerpo presente algún peligro para la Tierra, aunque si existe un problema de otra índole: no se sabe su tamaño.

En ese sentido, de acuerdo al Laboratorio de Propulsión a Reacción de la Nasa, el asteroide tiene un diámetro de unos 250 metros, lo cual hasta el momento es la respuesta oficial.

Sin embargo, astrónomos ingleses del Northolt Branch Observatories creen que podría llegar hasta los 510 metros.

Existiendo ambas hipótesis, la duda quedará resuelta seguramente en los próximos días, luego que el cuerpo pase cerca de la Tierra durante la presente jornada.

Apollo-type PHA 2017 VR12. Diameter 230-510m. Close approach March 7th. Distance of 0.01au. The asteroid can be seen here passing through two different star fields#SpotTheAsteroid@AsteroidDay @NEOShieldTeam @CloseApproaches @AsteroidTracker @AstronomyFM pic.twitter.com/9ShiEGJoBl

— Northolt Branch Obs (@NBObservatories) March 5, 2018