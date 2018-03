Senadora rusa se vuelve viral por su particular peinado: es "igualito" al de Marge Simpson

La senadora Valentina Petrenko se volvió viral en redes sociales luego de que descubrieran su particular peinado. Al estilo de la madre de la familia Simpson, la congresista ha dado la vuelta al mundo y esta vez no es por sus intervenciones políticas.

Tiene 62 años y nació en Kazajistán, actualmente está casada y es madre de una niña. Lleva el cabello así desde hace algún tiempo, de hecho, en una oportunidad le dijo al medio Ejo Moskví que no aceptaría críticas por su estilo “estoy tan cansada de responder a estas preguntas. Sólo tengo el pelo rizado y me lo levanto con unas horquillas, eso es todo”, mencionó en aquella oportunidad.

A pesar de haber sido reconocida con una Orden de Honor, la parlamentaria generalmente debe contestar más preguntas acerca de su esponjoso peinado que sobre su labor en la política.

En 1991 comenzó a ser diputada, labor que realizó durante diez años, hasta que en 2001 fue nombrada senadora de la República de Jakasia, en la Federación rusa.

En 1994 participó en un operativo de rescate, en donde tenían a varios niños secuestrados al sur de Rusia. A Petrenko se le otorgó una orden “Por el Coraje Personal”, luego de ofrecerse ella misma como rehén para liberar a los menores. Además, actualmente es presidenta del comité de solicita social.

El pasado 1 de marzo, la reportera australiana Alex Brice-Smith compartió varias imágenes de la senadora en su cuenta de Twitter. “Acabo de descubrir el cabello de la senadora rusa Valentina Petrenko y necesito compartir esta noticia”, decía el tuit que ya lleva unos 60 mil me gusta y ha sido compartido 22 mil veces.

