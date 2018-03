"Ahora puedo morir tranquila": revelan cómo son por dentro las misteriosas cajitas amarillas de los semáforos y causa revuelo en Facebook

Uno cuando niño, siempre que veía esas cajitas amarillas en los semáforos que decía "apreté aquí" o "espere la luz verde", uno iba y comenzaba a presionar como loco, esperando que cambiara todo y pudiéramos cruzar la calle.

Ahora, seamos sinceros. Uno siendo adulto, todavía apreta el botón, y no solamente una vez, sino que varias, como desafiando al sistema para que se ponga la luz verde, o bien, solo de aburrido. Porque causa una sensación de alegría el hacer esto.

Sin embargo, nunca hemos visto por dentro como son las botoneras, hasta ahora. El fanpage "Carnet a la CTM" dio con la primicia y mostró cómo son en verdad, causando un verdadero revuelo.

Y así son. La magia se acabó y ya sabemos que adentro hay una humilde ampolleta iluminando todo.

Esto dejó una serie de comentarios en Facebook:

Pese a los cuestionamientos que puedan existir, de acuerdo al ingeniero investigador del área Ingeniería de Transporte y Logística de Dictuc Pablo Sommavira, la cajita tiene sentido, por lo que su existencia es valedera.

El experto indicó en una entrevista a Publimetro el 2014, para que vean que siempre hemos tenido fascinación por este objeto, que su nombre original es "botonera y consiste en un receptáculo donde se encuentra el botón". Así de clarito.

"Esto junto con el semáforo se denomina al cruce como ‘Pelícano‘, que se instalan en lugares donde existe una fuerte componente peatonal que se desea cruzar la vía. Hay algunos ubicados directamente en las intersecciones o a mitad de cuadra. Ahí es donde se obtienen los mejores beneficios a los usuarios", agregó.

Por último, manifestó lo importante: ¿Sirve o no apretar el botón?

"Al momento de apretar el botón, el sistema centralizado detecta la presencia de un peatón que desea cruzar. Se emite una señal que activa una optimización del sistema de modo de activar la etapa peatonal en un instante de tiempo dentro del ciclo de la red de semáforos. Si no se activa inmediatamente la etapa hay que tener paciencia y esperar porque el sistema está optimizando de modo de no afectar al resto de los semáforos. Lo más importante en estos casos que no sirve de nada apretar el botón varias veces, solo una vez basta y sobra", remató.