Fin del misterio: Putin confesó toda la verdad sobre su foto montando un oso

Para muchas personas en occidente, si tomamos en consideración los comentarios en redes sociales, el presidente ruso Vladimir Putin es casi una figura de otro mundo.

Hay imágenes de él saludando a un ave y ésta le responde, o bien, montando un oso. Y esa fotografía en particular, es considerada como una de las más increíbles en torno a su figura.

Sin embargo siempre existió la duda si ésta era real o no. Y si bien, todo indicaba que debería ser falsa, la imagen que se vende de Putin albergaba esperanzas de que en verdad fue capaz de domarlo.

En una entrevista con NBC, la periodista Megyn Kelly le preguntó sobre las fotografías en donde él aparece montando caballos con el torso desnudo, recibiendo una inesperada confesión por parte del líder ruso.

En ese sentido, confirmó que esas imágenes eran reales, pero aprovechó de ir más allá en su respuesta. "Sabe, he visto fotos donde monto encima de un oso. Aunque aún no me he montado encima de un oso, aparecen fotos así", expresó.

Por último, precisó que también "tengo muchas fotos en ambiente laboral pero nadie está interesado en ellas".