"Eres valiente, esforzada e importante": el lindo mensaje de niño de sexto básico a Daniela Vega por el Día de la Mujer

Una profesora de sexto básico compartió en redes sociales una carta de un menor del mencionado curso para Daniela Vega, luego que le pidiera a los niños que eligieran a una mujer destacada en el marco del Día de la Mujer.

La docente señaló en su cuenta de Instagram que les pidió a los pequeños que escogieran a alguien "que admiraran y uno de los chicos te eligió a ti porque te encuentra excepcional", aludiendo justamente a la ganadora del Oscar.

En el texto, el menor afirma que Daniela es "valiente, esforzada e importante", para luego hacer una gran reflexión sobre la identidad de género, algo que muchos deberían aprender.

"Me gustaría que la dejen ser lo que es. En su carnet de identidad aparece un nombre que no es el correcto y un sexo el cual no se siente identificada y en su mente no es", afirmó el niño.

"Pero es una mujer excepcional y de destacar. Respetemos!!", culmina el alumno.