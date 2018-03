Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 12 al 18 de marzo

…Amigos esta es una semana que inicia con una Luna Menguante, es decir, que trae un cierre de ciclos, para dar inicio a nuevos proyectos, será una semana por tanto que servirá para concluir y prepararse a iniciar, que curiosamente coincide con el Cambio de Gobierno en Chile, nada es coincidencia como verán, lo que implica que energéticamente presenta una buena perspectiva para el Gobierno que comienza, eso, más allá de ser partidarios o no políticamente, nos da excelentes posibilidades para que este bello país llamado Chile pueda surgir en muchos aspectos, decretemos que todo fluye maravillosamente para todos los que habitamos este lugar, y que se vienen buenas vibras de renovación que permitirán comenzar positivamente, agradezcamos las cosas positivas que el Gobierno anterior nos dejó con Michelle Bachelet, y permitamos que este nuevo Gobierno de Sebastian Piñera consiga que los que más necesitan transversalmente sean protegidos, ayudados, auspiciados, para que la gente buena reciba lo que se merece, sin distinción ideológica ni de status social y/o económico, que la abundancia positiva en todo sentido nos acompañe a todos y que este sea un período lleno de buenas novedades, que apoye los emprendimientos de los más trabajadores y que permita la paz regrese para cada uno de los seres buenos sin distinción, y que los inocentes indefensos de cualquier especie empiecen realmente a ser salvaguardados en todo sentido, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, hacer las cosas con el corazón es hermoso, pero es importante razonar antes de actuar para no errar por la emoción…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana ser fuertes y enfrentar cualquier impasse que lo van a superar…su Vibración Numerológica predice que será semana de altos y bajos, no se asusten, si no dudan remontan la prueba…y sus Números para este período son (2, 6, 11, 15) y predicen que para superar las pruebas es importante estar en calma, usar la lógica y hacer lo que se debe…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para hacerles razonar, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, cuando uno busca tratar de reconstruir es inevitable las cosas empiecen a ordenarse para que las energías nos colaboren y lo hagamos…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana enfocarse solo en aquello que los lleve hacia la luz…su Vibración Numerológica predice que es posible volver a empezar, quizás no como creíamos, pero se puede…y sus Números para este período son (2, 9, 20) y predicen que paso a paso podemos lograr alcanzar aquello que parecía perdido…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darles Luz, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Claridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, semana de buenos ofrecimientos para cada uno de nosotros, nuevas posibilidades aparecen para reiniciar maravillosamente en todo sentido…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana estar listos para emprender nuevamente…su Vibración Numerológica predice que el mundo está en nuestras manos este período, aprovechémoslo…y sus Números para este período son (1, 6) y predicen que lo que viene tiene que ver con lo social y/o político, y es bueno…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para recibir en calma lo mucho que viene, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, cuando las circunstancias se ven complejas es importante tener calma y usar la lógica para evaluar, descartar, y proyectar…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana tomar las riendas de los asuntos de su interés y reconducir todo en su beneficio…su Vibración Numerológica predice que pensar antes de hablar y actuar será clave esta semana…y sus Números para este período son (2, 4) y predicen que si están aterrizados, sin egos de por medio, pueden ver la luz, seguirla y remontar el problema…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles fortaleza, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, sigan las buenas vibras en su favor, ahora incluso existe la posibilidad de que aquello que dejaron de lado puede convertirse en realidad…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana revisar lo descartado porque puede que rescaten algo muy positivo…su Vibración Numerológica predice que será semana de logros, entiéndase que eso significa alcanzar, pero no necesariamente como uno quisiera…y sus Números para este período son (2, 3, 20, 21) y predicen que si toman las cosas con calma, y no se vuelven locos, pueden concretar más de algo importante…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para animarlos, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, siguen los cambios y las renovaciones, obviamente estas se darán si ustedes deciden que se den, analicen antes de descartar un cambio…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana pensar bien porque no quieren emprender, quizás no sea la mejor decisión…su Vibración Numerológica predice que tendrán la posibilidad de generar transformaciones…y sus Números para este período son (4, 5, 13) y predicen que todo está en sus manos, aunque quizás sientan no es el momento, analicen porque puede que estén cometiendo un error…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para aterrizarlos, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, muy buenas vibraciones les siguen acompañando, cuando eso sucede los logros están a la mano, no vayan tan rápido para que no se les escapen…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana ser decidido y hacer lo que deben hacer para no perder una buena oportunidad…su Vibración Numerológica predice que pueden hacer un giro positivo, aunque no será fácil…y sus Números para este período son (4, 7, 13) y predicen que se ven buenas perspectivas para lo que quieran emprender, pero emprendan…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles empuje, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, a veces en la vida hay que tomar decisiones más drásticas, como por ejemplo dejar todo de lado y empezar de cero, no es fácil, pero ha momentos hay que hacerlo…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana recordar cuales eran sus sueños y mirarlos nuevamente…su Vibración Numerológica predice que piensen en ustedes y lo que sienten, dejen un poco el mundo de lado…y sus Números para este período son (3, 21) y predicen que hay momentos en la vida en que uno debe mirar lo que necesita y trabajar por lo que le hace falta…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para ayudarles a meditar, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Transversalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, cuando tenemos ideales hay que tratar de buscar como poder encaminarnos para tratar de hacerlos realidad…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana revivir aquello que queremos y aún no tenemos y nos haría mucho bien…su Vibración Numerológica predice que si un ideal nos hace bien, pues no hay que dejar que muera en el olvido sino que hay que rescatarlo…y sus Números para este período son (8, 9, 17) y predicen que no deben olvidar que son ustedes los artífices de su propio destino, pues búsquenlo…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles tranquilidad de pensamiento, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Motivación, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, es buen momento de hacer una introspección, mantener calma, y preocuparse de uno mismo, porque cuando las cosas están complejas hay que detenerse…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana ir en calma descartando aquello que les dificulta para avanzar…su Vibración Numerológica predice que sean observadores para prevenir y evitar malos ratos…y sus Números para este período son (7, 9, 16, 18) y predicen que no se confíen en los otros, revisen todo antes de creer está bien, pueden evitar algo negativo…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles iniciativa, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Fuerza, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, cuando estamos en equilibrio eso nos permite poder ver aquello que en la inestabilidad no logramos percibir, y eso ayudará a volver a retomar un tema de la mejor manera…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana sujetarse antes de actuar, pensar antes de hablar…su Vibración Numerológica predice que será una semana para retomar todo mucho mejor y más productivamente…y sus Números para este período son (3, 5, 12, 14) y predicen que tendrán mucho a que echarle mano para que todo fluya, pero háganlo…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para transmutar el cansancio en ánimo, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Perfección, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, cuando se ha pasado por situaciones complejas es inevitable que en algún momento sientan el golpe y requieran detenerse para renovar fuerzas…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana preocuparse un poquito más de ustedes, descansar y regenerarse…su Vibración Numerológica predice que puede que se sientan cansados, pero de adentro, regalonéense para recuperarse más rápido…y sus Números para este período son (2, 11) y predicen que todo tiene un principio y un fin, pero además hay espacios de transición para recuperarse, úsenlos…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para iluminarse y entender que deben priorizar, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Fuerza, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…