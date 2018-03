“¿Emocionado con las palabras del jefe?”: la acción del edecán de Piñera que llamó la atención en redes y desató la creatividad de tuiteros

A las 20:35 horas el Presidente Sebastián Piñera salió a uno de los balcones de La Moneda, para pronunciar su primer discurso, en el inicio de su segundo periodo en el palacio de gobierno.

Acompañado de su esposa, Cecilia Morel, el mandatario recordó su llegada al Gobierno poco después del terremoto del 27 de febrero de 2010 y señaló que “hoy llegamos nuevamente a esta casa de todos los chilenos y, una vez más, con el firme y urgente propósito y misión de hacer justicia y mejorar la dignidad y la calidad de vida de todos nuestros niños. Y muy especialmente de aquellos que en sus cortas vidas sólo han conocido el abandono y la soledad”.

“No sólo porque ellos son el futuro de nuestras familias y de nuestro país, sino que también, porque una patria grande, justa y solidaria no puede fallarle a ninguno de nuestros niños, sin fallarse a sí misma, sin empequeñecer su propia alma, sin comprometer su propio futuro”, enfatizó.

Sin embargo, en las redes sociales lo que más llamó atención fue lo que ocurría atrás de Piñera, porque quienes veían la transmisión televisiva notaron que uno de sus edecanes, tenía lo que muchos pensaron era una lágrima corriendo por su mejilla.

Varios pantallazos del momento circularon en redes y si bien algunos pensaron que podría ser una imagen falsa, muchas personas aseguraban haber sido testigos del momento.

Pero con la incertidumbre de si era una lágrima, y cuál era el motivo, los tuiteros comenzaron compartir elaboradas teorías acerca de qué le sucedía al acompañante de la máxima autoridad del país.

WTF el milico de atrás llorando. So s4d m3n. pic.twitter.com/VL4Q7MW7zA

Se enamoró de la soa bachele y ya no la verá más

Con la mandataria saliente, se fueron los respectivos edecanes. El entrante, llega con edecanes nuevos. Entonces:

a) Este está ultra entusiasmado con Piñera (emoción).

b) Piñera no es su opción y no tiene alternativa (resignación).

c) Le pisaron una pata y le duele.

Elijan.

— Carlos (@Carlos_BT_) March 12, 2018