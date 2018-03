“Los lápices son mejores que las balas”: La foto de un policía ayudando a hacer la tarea a un niño que todos aplauden

Las imágenes de la policía a lo largo del mundo que por lo general toman mayor relevancia se producen cuando estas reprimen y se enfrentan a multitudes en diversas protestas y manifestaciones.

También las vemos en controles de tránsito, en pericias de un asesinato y otros temas relacionados con su tarea diaria.

Por eso, cuando una se sale de lo “normal” siempre repercuten de buena forma. Hace unos días en Chile, la foto de un carabinero abrazando a una víctima del accidente de tránsito en la que un bus se dio vuelta en Valparaíso se volvió viral, y de la misma forma pasó ahora en Argentina con una imagen maravillosa.

La foto muestra a un policía mientras ayuda a un niño a hacer su tarea.

"Generalmente vemos fotos de policías en contextos represivos o feos. De hecho, yo no soy muy amigo de las fuerzas. Pero hoy saqué esta foto porque me conmovió ver a un oficial ayudando a un nene de la calle a hacer la tarea. La educación es la mejor forma de cuidar a un pueblo, y los lápices son mejores que las balas”, se puede leer en la página Paraná hacia el mundo.

La imagen logró tal repercusión en los medios transandinos, que incluso llegó hasta el protagonista, el agente Natanael Irigoitia.

Según TN, el joven tiene apenas 20 años y recién está trabajando en las fuerzas de seguridad.

“Estoy eternamente agradecido con cada persona que me ha felicitado, agradecido por el acto que cada día debemos cumplir por lo que somos y debemos ser, vocación a nuestra dedicación, con paciencia, amor, esto es lo que nos gusta…, no todo está perdido, entre tanta maldad siempre hay un poco de bien para no perder la esperanza, buena vida para todos!”, escribió el joven en Facebook.